A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto (Par Cheikh Oumar DIAGNE Maba)

L’approche kawçarique stimule de nombreuses interrogations sur la déclinaison, l’organisation et la mise en œuvre des politiques publiques dans une optique de pleine satisfaction des sujets/acteurs de la cité. Elle proclame que tout ce dont l’humanité a besoin pour évoluer est disponible en quantité suffisante sous le prisme d’une gestion responsable et solidaire. Mais elle ne dit certainement pas l’échelle de priorisation de l’action collective au sein d’une communauté et les leviers par lesquels les objectifs poursuivis seront atteints.



Dans ce prolongement, nous examinons, dans une lecture triangulaire, les sourates al Qouraych-al Ma’oun-al Kawçar en y analysant la structure commerciale et solidaire autour de la prospérité. Nous réservons à une autre tribune la lecture purement économique des sourates al Ma’idat- ar Rahmane- al Fath dans le paradigme de l’abondance. La table servie fût une spécificité d’Insa rouhoulah(psl) mais c’est une réalité de la haqiqatoul mouhamadiyat .



Ce triptyque est d’un symbolisme puissant à l’heure où le commerce international essuie une guerre des droits de douane sans précédent et que la fracture sociale réinterroge l’humanité des habitants de la planète Terre. Comme affirmait Zayass «Ils sont tous terriens et très peu d’entre eux des humains». La reconstitution de l’Eden terrestre ne saurait se faire sans une bonne compréhension de la théorie des cycles marquant toute la création dans le ternaire al Qaariah-az Zalzala-al Qadr évoquant le fracas (externe-conjoncture), la secousse (interne-structure) et la suprématie (système-paradigmatique).



Venons-en d’abord au pilier qouraych qui évoque pour la plupart des lecteurs une tribu de la Mecque à laquelle appartient le prophète Mouhamad (slawaws). Historiquement, le nom dériverait plutôt de taqarouch/qarracha qui renvoie à l’association, au rassemblement et au partage. Cette position est confirmée par Hicham ibn al kalbi et Ibn Hisham, deux éminents historiens de la période préislamique. C’est à la sixième génération de petits-fils de Fihr ibn Malik que ce nom apparaît dans la péninsule sous l’action de Qousay ibn Kilab dans le contrôle de la Kaaba et de l’organisation des tribus autour d’un modèle de gouvernance et de commerce. A notre niveau, qouraychite concernait tous les descendants de Fihr qui acceptèrent d’agréger le spirituel et le temporel à travers un pacte fort de stabilité et de croissance dont voici quelques points:





-La mise en place d’institutions de concertation, de normalisation et de délibération;

-L’assistance aux pèlerins et hôtes de la maison sacrée Rifaada & siqaaya ;

-L’entretien du territoire sacré et l’économie qui y est afférente;

-La détermination des charges, normes, conditions et temps des activités autour de la maison;

-La fiscalisation des activités et l’orientation de ces ressources dans les secteurs sociaux; etc.