À Monsieur Mabouba Diagne Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la Souveraineté Alimentaire (Par Amar Yaya Sall)

Je voudrais tout d’abord vous féliciter pour votre nomination le premier gouvernement de Monsieur le Président Diomaye Faye et son premier Ministre Ousmane Sonko. J’ai été favorablement impressionné par vos parcours académiques et professionnels.





Votre claire ambition de moderniser et rendre notre agriculture compétitive et performante me charme. Aussi vous n’êtes pas seulement ferré en théorie mais vous l’êtes surtout excellent dans la pratique. Je vous souhaite beaucoup de succès pour le plus grand bien de notre pays qui a besoin d’une politique agricole ambitieuse, audacieuse et au service de la grande masse. Très optimiste au départ, aujourd’hui , j’ai quelques inquiétudes suite a vos déclarations récentes.





Vous avez exprimé le désir de mettre en place une coopérative agricole pour chaque commune du Sénégal. Je ne crois pas cela nécessaire car il y a déjà une pléthore de coopératives et autres organisations paysannes. Au lieu de réinventer la roue il est plus sage à notre avis de faire tourner la roue qui existe déjà même si de toute évidence elle mérite révision.





Vous avez aussi parler de fermes-usines comme locomotive de notre agriculture alors que la majorité des explorations familiales colonne vertébrale de notre agriculture ne seront jamais des fermes usines. Les fermes usines expression de la modernisation de notre agriculture seront certainement importantes dans la révolution de notre agriculture mais elles ne pourront ni se substituer ni remplacer nos exploitations familiales.