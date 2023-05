ADJI SARR : D’OBJET DE DISTRACTION A ARME DE DESTRUCTION (Par Bassirou KEBE)

Aujourd’hui, tous les archéologues admettent que les Incas (peuple de l’Amérique précolombienne) droguaient les enfants avant de les sacrifier. Au Sénégal du 21ème siècle, Ousmane Sonko pratique les mêmes sacrifices humains. Il inocule la drogue du fanatisme aux jeunes avant de les sacrifier. Combien de jeunes sont morts depuis que Sonko est entré en politique. Il a fait plus de morts en deux ans qu’Abdoulaye Wade en 26 ans. On a l’impression que ces sacrifices humains, indicateurs de la barbarie médiévale, font partie de son arsenal mystique pour conquérir le pouvoir.





C’est peut-être pourquoi Sonko, le gourou, réclame toujours plus de victimes car il va devenir de plus en plus fanatique et le fanatisme comme le dit Jung « est la surcompensation du doute ». Depuis qu’on l’a cueilli, trainé au tribunal, ramené chez lui et surtout condamné par deux fois, le gourou dont le mythe s’est effondré, est dans un doute profond. C’est pour « surcompenser ce doute », comme dit Jung, qu’il s’est lancé une fuite à Ziguinchor et dans une fuite en avant avec sa caravane qu’il est prêt à transformer en caravane de la mort pour faire oublier l’histoire de mœurs qui l’oppose à Adji Sarr.





Personne n’est dupe, la diversion politico-stratégique ne passera pas. On reste focus sur l’affaire Adji Sarr jusqu’à jeudi. Adji Sarr, qui est passée d’objet de distraction à arme de destruction, a un ascendant psychologique certain sur le Gourou. Et d’ici jeudi ce serait une œuvre de salubrité publique hautement patriotique qu’elle aide le pays à calmer le gourou qui n’aura plus ainsi le temps de réclamer d’autres sacrifices humains.