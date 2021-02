Affaire Sonko-Adji Sarr : Sonko dans le déni de réalité (Par Adama Coly)

L'immunité parlementaire de Ousmane Sonko a été levée par l'Assemblée nationale, à la suite d'une procédure conforme à la loi et aux dispositions du Règlement Intérieur de l'Institution parlementaire.





Les députés de l'opposition qui ont profité de l'occasion pour faire du buzz et de la politique spectacle pour amuser la galerie et s'afficher à la une des médias, savent bien qu'ils étaient dans la fiction et non dans la réalité.





La première contre-vérité qu'ils ont essayée de vendre à l'opinion, à savoir "que le nom de Sonko n'était pas dans la lettre adressée au Président de l'Assemblée nationale" a fondu comme neige au soleil.





En effet, invité, par Pape Birahim Touré, président de la commission ad hoc à lire ladite lettre dans son bureau, ils(Moustapha Guirassy et Cheikh Bamba Dièye) ont constaté que le nom de Ousmane Sonko est bien indiqué là-dessus.





Au-lieu d'en informer l'opinion, ils ont "oublié" ce premier faux débat car, il serait absurde de demander à la l'Assemblée nationale de lever l'immunité d'un député dont le nom n'est pas précisé.





Mais, n'ont-ils pas été victimes des fake news que les partisans de Sonko, depuis le début de l'"affaire",fabriquent en quantité industrielle, pour inonder les médias et les réseaux sociaux ?





Cette démarche est à la fois malsaine et sans lendemain car, le dernier mot revient toujours aux morsures du Réel, à la justice et donc à la confrontation entre les protagonistes et les juges.





Maintenant que l'immunité parlementaire de Sonko est levée, il va être entendu par la justice, de gré ou de force.





Car, Sonko est un citoyen comme tous les autres sénégalais et donc un justiciable comme tous les autres.





Sa dernière sortie médiatique, la veille de la séance plénière d'hier(vendredi 26 février) lui a permis de marteler qu'il ne "répondra à aucune convocation".





C'est une déclaration insensée qui démontre, à la fois l'arrogance d'un homme et le peu de cas qu'il porte pour le pouvoir judiciaire.





Sonko n'a pas les moyens de refuser de répondre à une convocation de la justice, maintenant qu'il n'a plus d'immunité parlementaire.





S'il compte défier le pouvoir judiciaire; c'est qu'il est dans le déni de réalité et on pourrait s'interroger sur son état mental général.





Ou alors sur la peur panique qui le fait disjoncter à la perspective de faire face à la justice et d'être confronté à son accusatrice, Adji Sarr.





Cette dernière semble sereine et s'est éloignée du tintamarre médiatique car les "vrais PV, les documents de toutes sortes qui vont être analysés et discutés le seront au Temple Thémis. Et seulement dans ce lieu où va jaillir la vérité du jugement.





Attaquer verbalement les magistrats qui ne feront que leur travail et qui sont des sénégalais respectables et respectés, bien formés et qui ont conscience du caractère exceptionnel de leur charge professionnelle, relève d'une impolitesse sans nom.





Malheureusement n'est pas leader qui veut et le seul fait de fréquenter, nuitamment, des salons de massage douteux, en dit long sur le manque d'esprit de responsabilité d'un tel individu.





Bien sûr, la seule fréquentation de ces lieux n'est pas un délit, encore moins un crime.





Les accusations, aussi graves soient-elles, restent …des accusations.





Sonko est présumé innocent jusqu'à ce que la justice rende son verdict à l'issue du procès éventuel.





C'est pour quoi son attitude est incompréhensible, avec des postures de défiance vis à vis de la loi, lui un député de la République, c'est à dire un législateur ?





Ou il a vraiment "pété" les plombs ou alors il voit qu'il est démasqué.





Les avocats de Adji Sarr affirment qu'ils ont des "preuves irréfutables".





Ceux de Sonko, qui semblent être abonnés aux défaites (Karim Wade, Khalifa Sall etc.)en appellent à des "mesures d'apaisement" et autres, en oubliant le Droit, la Vérité et la Justice ?





Adji Sarr a déposé plainte; elle a droit à ce que sa plainte soit traitée objectivement par la justice.





Elle est une citoyenne comme Sonko?D'ailleurs ses soutiens se multiplient et les bulles médiatiques des soit-disant "patriotes" qui ont brillé par des actes de vandalisme, en brûlant des maisons et des voitures de particuliers, explosent les unes après les autres.





"X" qui n'a jamais existé prend le visage bien identifiable de Sonko.





La levée de l'immunité parlementaire a bien eu lieu.





Sonko a fait du Wax-Waxeet et dit qu'il ne répondra pas à une éventuelle convocation de la justice.