Aissata Tall Sall, débarrasses le plancher ! (Par Abdel Kader Sall)

En ces temps de navetanes, la jeunesse de Podor broie du noir.





En effet, le constat d’un stade impraticable et des projecteurs défectueux est fait par tout podorois.





La jeunesse podoroise, quant à elle, est privée de son activité favorite à savoir le football.





Pour un coût d'un million sept cent fr cfa ,Mme le maire, de surcroît Ministre des affaires étrangères, est incapable de tirer de sa poche cette modique somme pour une commune répondant au nom de Podor.





Quel élan de générosité !





Le terrain est infecté de nids de poules chaque fois que la pluie s'abat sur la terre argileuse.





La situation, en conséquence, prive les pratiquants d'un beau jeu, et plus gravement, le danger de blessures pour nos jeunes frères est constant.





Or, à défaut d'une pelouse synthétique, des coups de pelles pourraient daler le sol et rendre praticable l'aire de jeu.





Ce serait que service rendu à cette vaillante jeunesse podoroise.





Les questions qui viennent à l'esprit sont ; et janvier sera l'occasion d'exiger à cette piètre équipe municipale de pondre aux questions suivantes :





- L’argent destiné au sport et à la jeunesse est injecté ou ?





- Inscrit en lettre d'or dans le budget, n'y aurait-il pas un détournement d'objectif du chapitre budgétaire du Sport?





- Depuis 7ans, quel investissement de taille a été mis dans le secteur sportif ?





- Les projecteurs datant d'avant 2014, qu'est ce qui a été fait concrètement au niveau du stade après cette période ?





- Mis à part les subventions que la mairie est tenue de sortir chaque année, quel autre acte à été posé par notre équipe municipale ?





En vérité, il est noté un spectacle plus que désolant.





Et, il est réellement triste de le constater et le dire, mais Maitre Aissata Tall Sall et son équipe ont trahi la jeunesse podoroise.





Au demeurant, au-delà du Football même, les autres disciplines sportives sont ignorées royalement par cette transhumante qui a renié tous ses principes pour jouir elle, ses enfants, ses frères et sœurs des ors du pouvoir.





Celle qui a asséné un coup de jarnac à feu OUSMANE TANOR DIENG,celui là même qui l'a tirée de l'anonymat, n'hésitera à faire pire à Macky SALL le jour où elle en aura l'occasion.





Jeunesse Podoroise, unissons nous pour bouter cette vermine, cette vipère hors de portée avant que notre avenir ne soit davantage hypothéqué.





Elle serait capable de remuer ciel et terre pour relever ce défi à la veille des élections locales,juste pour se faire réélire et continuer de prendre en otage notre ville. Après douze années, d'un mandat sombre et sans relief, n'est- il pas tant de tourner définitivement la page ATS et de donner du sang neuf à Podor.





Pour ce faire, il sera souhaité un choix éclairé, un choix judicieux.





En définitive, il est à considérer la vérité suivante :





Aissata a sucé Podor jusqu'à la lie pour son ascension. Il est temps de l’arrêter !





Abdel Kader SALL