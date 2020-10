Amadou Ba : Une prétention bien injustifiée (Par Pape Moussa Cissé)

Qu’a-t-il fait, concrètement, depuis son arrivée aux Affaires Etrangères, pour prétendre relancer le dynamisme de la diplomatie sénégalaise ?





Comment peut-il prétendre d’un coup de baguette magique obtenir pour le Sénégal l’expression du soutien d’un pays ami de longue date comme le Koweït. Oublie-t-il que les relations entre Koweït et le Sénégal sont très anciennes et riches de beaucoup de dons et de partage. Des dizaines de soldats sénégalais, nos Jambars, ne sont-ils pas morts, en 1991, en allant libérer, le pays frère qu’est le Koweït ? Le seul fait que son Excellence Monsieur le Président de la République ait décidé de se faire représenter pour présenter des condoléances au nouvel Emir Nawaf al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, en cette période de Covid, constitue la marque d’une relation ancienne faite de proximité et d’estime entre nos deux pays. Par ailleurs, l’investissement du Fonds Koweitien au Sénégal qui s’élève à plus de 156 milliards fait de notre pays le premier pays bénéficiaire des prêts octroyés par le Fonds koweitien pour le développement économique arabe (FKDEA), en Afrique de l’Ouest. En quoi alors, sa très brève rencontre avec son homologue, lors d’une mission de représentation dont tous les éléments (rencontre avec le souverain, contenu du message) ont été, au préalable, fixés par le Cabinet du Président.





Amadou Ba n’est pas responsable de la mobilisation des 14 mille milliards requis pour le financement du PAP2A. Il devrait avoir l’élégance de passer la main aux Ministres de l’Economie, du Plan et de la Coopération, et du Ministre des Finances et du Budget, maintenant en charge de la question. A la place d’une prétention que plus rien ne justifie aujourd’hui et qui, malheureusement crée des tensions. Ce qui est attendu du MAESE est un travail d’équipe qui optimise la mise de notre pays sur tous les plans, économique, financier et diplomatique, pour mieux attirer et faciliter l’engagement de nos partenaires, Etats comme entreprises privées. A cet égard, les relations entre notre pays et l’Union Européenne se joue bien au-delà des opérations de charme. Le Sénégal est un modèle-moteur parmi les pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP), partenaire depuis Yaoundé 1 des Communautés et ensuite de l’Union Européenne. Dans sa communication parue dans Direct News de ce lundi 12 octobre, M. Ba semble réellement ignorer de toutes les dimensions de tout ce qui se joue, au quotidien, entre notre pays et les institutions européennes ; qu’il s’agisse du Conseil Européen, du Parlement Européen et de la Commission Européenne, où notre pays en général et notre Président personnellement comptent de nombreux amis.



Pape Moussa Cissé

Responsable APR Parcelles Assainies.