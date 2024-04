Amélioration significative de la situation sécuritaire au Mali (Par Ousmane Konaté)

Les victoires importantes des Forces Armées Maliennes (FAMa) sur les groupes armés terroristes (GAT), afin d'assurer la sécurité des populations, contribuent à l'amélioration significative de la situation sécuritaire dans le pays. Les derniers mois ont été marqués par un grand nombre d’opérations réussies de l’armée malienne, ce qui démontre clairement qu’elle est bien équipée pour faire face à la menace terroriste.





Tout d’abord, il convient de mentionner les récentes opérations menées par la force conjointe de l’Alliance des États du Sahel (AES) dans le cadre d’une mutualisation des efforts.





Ainsi, ces derniers jours les Forces Armées burkinabè, maliennes et nigériennes ont mené plusieurs actions ayant conduit à la neutralisation de plusieurs groupes terroristes et à la destruction d’importantes bases logistiques dans les zones frontalières.





Le 10 avril, la coordination a permis de procéder a une frappe nigérienne qui a détruit un important lot logistique et neutralisé plusieurs terroristes au niveau du village de Amalawlaw dans le secteur de Labbezanga.





Le 13 avril, une importante quantité de matériel de guerre a été détruite ainsi que plusieurs terroristes neutralisés aux environs du village de Hourara situé à la frontière entre le Mali et le Niger.





Aussi le 13 avril, une action conjointe impliquant des vecteurs maliens et burkinabè a permis de démanteler une importante base logistique dans le secteur de Douna, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso.





Dimanche 14 avril, les vecteurs aériens du Mali ont aperçu des pick-up chargés de carburant et de munitions qui se dirigeaient vers la frontière burkinabè, et ont alerté l’armée du Burkina Faso. Les vecteurs aériens burkinabè ont opéré des frappes réussies contre ces pick-up.





Auparavant, le 16 mars le groupe terroriste JNIM a attaqué le détachement militaire des FAMa à Danderesso dans la région de Sikasso. Les Forces Armées Maliennes avec l’appui des Forces Armées Burkinabè ont vigoureusement riposté cette attaque.





Parlant des récentes opérations réussies des Forces Armées maliennes, il faut saluer un grand nombre de victoires au mois de mars.





Ainsi, dans la nuit du 6 mars les FAMa ont vigoureusement repoussé l’attaque menée par des groupes armées terroristes contre la Maison centrale d’arrêt de Niono. Plusieurs terroristes ont été neutralises, des armes et 1 véhicule ont été récupérés.





Le 14 mars, l’Etat-Major Général des Armées a été informé par les services de renseignement d’un rassemblement des GAT en planification d’une nouvelle attaque à Tabankort, dans la région de Gao. Après une minutieuse observation par les FAMa, les points du dispositif ennemi ont été frappés avec précision, anéantissant une dizaine de pickups avec leurs stocks logistiques. Un grand nombre de combattants ont été neutralisés.





Le 16 mars, un groupe armé non identifié a attaqué le poste des Douanes de Banankoro, cercle de Kangaba. La riposte des FAMa a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Le même jour la position de Mahou dans la région de Koutiala a été également attaquée. La réaction vigoureuse des FAMa a forcé les terroristes au repli. Également le 16 mars, des tirs d’obus terroristes ont visé la zone aéroportuaire de Gao. Grace aux opération des vecteurs aériens maliens plusieurs terroristes ont été neutraliser et une importante quantité de matériel de guerre ainsi que de matériel roulant ont été détruits.





Le 18 mars, trois tirs de roquettes ont visé la zone aéroportuaire de Tombouctou. Les forces de défense et de sécurité ont immédiatement engagé des poursuites. Les terroristes auteurs des tirs ainsi que leurs complices ont été neutralisés et une importante cache logistique a été détruite à Zouera, cercle de Goundam.





Le 20 mars, un groupe terroriste a été neutralisé dans une opération spectaculaire menée par les FAMa.





Le 29 Mars, les soldats de l’armée malienne ont, sur la base de renseignements reçus, observé 2 pickups des bandits armés aux abords du bateau naufragé « Tombouctou » non loin de Bamba. Le vecteur aérien a traite avec précision l’un des deux pickups.





Le mois d’avril n’a pas non plus été favorable aux GAT.





Le 2 avril, sur la base de renseignements collectés, les FAMa ont activé les vecteurs aériens en vue de neutraliser des groupes terroristes en mouvement ce qui a permis de détruire une importante quantité de matériels de guerre et de neutraliser plusieurs terroristes.





Le 8 avril, l'armée malienne a effectué avec précision trois frappes aériennes dans la zone de Guire, réussissant à contrecarrer des plans d'attaque terroristes. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés.





L’armée malienne prouve une fois de plus qu’elle est une force importante dans la lutte contre le terrorisme, déterminée à assurer la sécurité des populations et à promouvoir la paix dans la région. Les FAMA sont capables de répondre de manière décisive et efficace aux menaces auxquelles font face le Mali et le Sahel dans son ensemble. Et grâce à des efforts conjoints, les pays de l’AES sont déterminés à instaurer la sécurité dans la région.