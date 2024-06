Analyse des impacts potentiels d'une centrale d'achat gouvernementale : avantages, risques et préalables (par EL H. Daouda DIAW)

Dans la parution du journal l’Enquête N° 3865 du 26 juin 2024, il est fait état d’une circulaire du Premier Ministre Ousmane Sonko par laquelle il confirme sa volonté de mettre en place une centrale d’achats chargée de couvrir l’essentiel des charges de fonctionnement ainsi que les besoins d’investissement au meilleur qualité-coût pour permettre de faire des économies d’échelle.







La décision est rassurante pour une gestion harmonieuse et maîtrisée de nos biens et services, avec en conséquence des bénéfices substantiels potentiels qui en résultent.





En effet, en consolidant les volumes d'achat et optimisant les coûts par la sélection de fournisseurs offrant le meilleur rapport qualité-prix, il est possible qu’on puisse arriver non seulement à la standardisation des biens et services mais aussi à la simplification de la gestion et la réduction des dépenses pour des prix réduits et des économies d'échelle significatives. En outre, le procédé permet non seulement une meilleure gestion des stocks et des approvisionnements, mais il permet d’améliorer la transparence et de garantir la conformité aux normes réglementaires.





Il y a lieu cependant de noter que la mise en œuvre d'un tel système comporte des défis non négligeables liés à la complexité administrative qui requiert des ressources considérables et une supervision rigoureuse pour prévenir les abus et les inefficacités. De plus, la résistance au changement des entités gouvernementales, la dépendance potentielle envers un nombre restreint de fournisseurs avec ses risques associés de rupture d'approvisionnement ou de fluctuation des prix, combinée avec le risque d'une bureaucratie accrue et de retards dans les processus d'approvisionnement, sont des aspects à prendre en compte.





Dès lors, pour optimiser les avantages économiques attendus, il est impératif de mettre en place un cadre réglementaire solide et transparent. L'adoption de systèmes d'information robustes est également essentielle pour une gestion efficace des achats centralisés, incluant la gestion des contrats, des fournisseurs et des stocks. D’où la pertinence d’une autre décision qui tombe à point des autorités d’engager la digitalisation intégrale de l’administration publique (nous vous proposerons très prochainement une contribution sur ce sujet).









L’autre exigence non négligeable est la formation du personnel aux nouvelles procédures et technologies qui est cruciale pour assurer la conformité et la transparence dans les achats publics. En outre, une consultation et une collaboration étroites avec les parties prenantes dès le début du processus sont recommandées pour surmonter la résistance au changement et identifier les meilleures pratiques.





Ainsi et, comme on peut le noter, bien que la mise en place d'une centrale d'achat gouvernementale offre des avantages substantiels en termes d'économies, d'efficacité et de transparence, une planification minutieuse, une gestion compétente et un cadre réglementaire solide sont essentiels pour atténuer les risques potentiels et maximiser les bénéfices pour l'État et ses citoyens.





La réflexion continue !!!





EL H. Daouda DIAW





Ingénieur informaticien





Directeur des Opérations – Groupe IDEV