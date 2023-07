Arabie Saoudite : Sadio Mané le sénégalais le plus populaire ( Par Me Amadou Aly Kane)

En Arabie Saoudite, le footballeur sénégalais SADIO Mané est le sénégalais le plus connu et le plus estimé. Dès que vous dites que vous êtes sénégalais, immédiatement vous êtes appelé SADIO MANÈ.



Chaque fois que je révélais ma nationalité, j’étais aussitôt appelé SADIO MANÈ. C’est valable également pour tous les autres compatriotes.



En ville comme au HARAM c’est-à-dire aux lieux saints , chaque sénégalais y compris les Dames est automatiquement dit SADIO MANÈ et avec une forte intonation dans la voix .



J’ai essayé de comprendre, pourquoi le footballeur sénégalais avait un si grand succès d’estime, je suis arrivé à la conclusion qu’il doit son succès d’estime à son talent d’immense footballeur professionnel mais aussi à sa spiritualité qui est très appréciée.



Un footballeur talentueux, riche et célèbre qui croit en Dieu et fait de bonnes œuvres, ça plait énormément.



S’il y a un conseil à donner à SADIO MANÈ, c’est de ne pas hésiter pour aller poursuivre sa carrière sportive dans le Championnat saoudien. Il y gagnera beaucoup et le Sénégal, avec lui .



SADIO, n’hésite pas et file dans ta seconde patrie l’Arabie Saoudite.