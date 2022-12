Arrêter le massacre de nos langues nationales (Par Amar Yaya Sall)

Nos hommes politiques, nos instituons publiques et privés, nos médias, nos dirigeants et autres intellectuels pour la plupart n’ont aucune considération pour nos langues nationales qu’ils écrivent comme bon leur semble.





A titre d’illustration la coalition Bennoo Bokk Yaakar écrit “Benno” au lieu de Bennoo, la société civile écrit “sunu’y milyaar du rees “ plutôt que sunuy milyaar du res.





Et pourtant pour la plus faute d’orthographe ou d’expression dans une langue étrangère ils s’offusquent et s’empressent d’étaler leur science pour corriger et railler les fautifs!



Nos langues sont des langues dignes et belles qui comme toutes les langues sont écrites et parlées selon des règles claires et bien établies. Complexés ou nuls la majorité de ces prétendus leaders ne font aucun effort pour écrire ou parler nos langues correctement. La majorité des slogans, concepts politiques ou messages publicitaires sont truffés de fautes grossières ou simplement transcrit en phonétique française. Quand des personnes qui ambitionnent de devenir députés, conseillers municipaux ou départementaux, ou président de la république sont incapables d’écrire correctement leur slogan ou mot d’ordre en langue nationale cela en dit long sur leur degré de patriotisme et de conscience culturelle.





Honte à tous ces fossoyeurs de nos langues.





Pour le respect et l’écriture correcte de nos langues nationales!