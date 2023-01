Arrêtez ce désordre s'il vous plaît ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Le Sénégal, après le naufrage du Joola, les incendies dans les hôpitaux Maguette Lo de Linguère et Abdoul Aziz Sy de Tivaouane et moult accidents sur les routes, vient encore une fois, ce 08 janvier 2023, de connaître une autre grande catastrophe avec l'accident tragique survenu dans la nuit du 07 au 08 janvier a l'entrée de Kaffrine.





Le bilan en pertes en vies humaines est déjà tres lourd.





En effet, il est dénombré provisoirement une quarantaine de décès de victimes innocentes qui vaquaient tranquillement à leurs occupations.

Le gouvernement du Sénégal, avec à la tête le Président de la République Macky SALL, a fait preuve de la responsabilité qu'on lui connait et pris toutes les mesures urgentes nécessaires pour la prise en charge des blessés dans les structures hospitalières de Kaffrine.





Le Maire de la ville, Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l' Hygiène publique, le Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale, le Ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement et l'essentiel de l'équipe gouvernementale avec à la tête le Premier ministre Amadou BA se sont rendus sur le lieu du drame, avant que le Président Macky SALL lui-même ne fasse le déplacement pour s'enquérir de la situation et soulager les victimes et leurs familles.





Passée l'émotion, il urge de réfléchir tous ensemble et que chacun fasse une introspection pour s'interroger sur les véritables causes de ces désastres répétitifs.





C'est l'objet du Conseil interministériel convoqué ce 09 janvier sous la direction du Premier ministre.





Mais au-delà des mesures qui seront prises, il est important que chacun d'entre nous voie la parcelle de responsabilité qu'il peut avoir dans de telles situations.





En effet, après les facteurs de risques liés à la qualité des routes, à l'état de vétusté des véhicules de transport public, il se pose d'abord et avant tout un problème de discipline.





Nous sommes, hélas, dans un pays où l'indiscipline règne en maître partout.





Aucun respect pour son prochain, aucun respect pour les forces de défense et de sécurité, aucun respect pour le code de la route, bref aucun respect pour les institutions de la République.





L'anarchie commence à avoir droit de cité dans notre pays.





Même les chefs religieux qui constituent les régulateurs sociaux sont aujourd'hui victimes de cet état de fait.





Ils ont prévenu contre les malheurs que pouvaient occasionner les concerts de casseroles organisés tous azimuts par certains leaders de l'opposition, mais rien n'y fait.





Hasard ou coïncidence, ces concerts ont toujours été suivis de catastrophes.





Alors, nous devons nous ressaisir et dire plus jamais ça.





Le gouvernement devra, dans la plus grande urgence, prendre les mesures idoines pour les respect strict des lois et règlements en vigueur dans tous les domaines.





Des sanctions sévères devraient être prises à l'encontre des contrevenants pour que force reste à la loi.





Le Président, comme en éducation, devra faire recours au chantage affectif et à la double contrainte : la carotte ou le bâton.





La carotte ne semble pas trop marcher avec cette horde d'inconscients. Alors il faut maintenant brandir le bâton !