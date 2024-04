AU NOM DE DIEU ! LE PEUPLE EST CELUI QUI ELIT, SOUS RESERVE QUE LE CREATEUR SUPREME DESIGNE (Par Malick MBOW)

Lorsqu'il s'agit de la démocratie ou du peuple et si on se dit que la volonté de Dieu est infaillible, cela ne peut pas manquer de se produire, il correspond à la volonté d'Allah ! Le destin définit les trajectoires de chacun de nous, de la vendeuse de cacahuètes, de l’enfant du paysan, comme si les rois ne faisaient plus de successeurs.





Extrait de l’article PRÉSIDENT…UN DESTIN !!! (Par Malick MBOW) -Seneweb.com / 10 mai 2023



On ne devient pas président. On est désigné président.





(De Barack Obama à aujourd’hui Roch Marc Christian KABORE en passant par François Hollande, Macky Sall et les autres, Seul le tout-puissant sait le pourquoi, car c’est LUI et LUI seul qui possède le secret. Forcer son destin reviendrait à ne plus croire car au-delà de l’expérience humaine, il y a l’expérience mystique. Nul ne saurait se prévaloir de ne rien tenter, de ne rien essayer ou de ne rien oser pour réussir mais il y a Dieu au début et à la fin de Tout.et IL nous en administre la preuve chaque jour qui nait. )



Effectivement, le temps passe, les époques s'écoulent, enfin le peuple et son destin arrivent. La vie redéfinit l'ordre des choses et dans le sens normal des choses dirait-on. Peu importe le « Suprême », il finit par disparaître de par sa belle mort quand Allah SWT en décidera.





Comme nous pouvons le voir, c’est le peuple qui élit mais c’est Dieu qui désigne. Un président à la tête d'un peuple n'est pas attribué à n’importe quelle personne. La décision du désigné est prise à l'avance et seul Dieu le sait. Qu’il se trouve dans un endroit isolé ou dissimulé dans une caverne ou un cachot, Il sera le choisi c'est certain. Et oui, entendre son Excellence Monsieur le président ne se banalise pas, c'est un ordre divin. Conduire toute la destinée d’un peuple, composé de million d'âmes est une tâche difficile sinon extrêmement difficile. Il ne suffit pas seulement d’être le fils de… Ni d’être de la lignée de… Ou descendant de... Ou le plus idiot du village ou le plus intelligent, ne peut vous élever au grade de commandement suprême. Au-delà des élections, le sélectionné est inévitablement le choix de Dieu. La preuve !





Sonko traversera toutes les épreuves, mais il ne sera pas le président du Sénégal en 2024. Le slogan « Sonko ou rien » n'était pas possible car Dieu le suprême a déjà fait son choix.





Il arrive fréquemment que nous oublions que nous sommes des humains et infiniment petits, il y a des êtres aussi des vivants encore plus petits que nous. La Termite « la plus grande des architectes de ce monde » a établi des records inégalables à ceux de nous les humains en matière de réalisation d’ouvrage. Ces œuvres peuvent atteindre une hauteur de 3 mètres comparées à notre taille humaine et la sienne dont la plus haute chez la Termite est de 10 cm. L'homme possédant une âme et une intelligence supérieure a toujours l'illusion de contrôler la nature, jusqu'à penser qu'il existe des sous-hommes et d'autres hommes destinés à prendre le commandement.





Le commandement a une durée limitée, mais généralement, lorsque l'on atteint cette suprématie, on a tendance à l'utiliser comme une arme pour se protéger contre ceux qui nous ont propulsé à ce niveau, oubliant par moments que nous sommes tous des mortels. Selon le célèbre écrivain Hamadou Hampaté BA, « le pouvoir peut rendre fou » !





La folie est la maladie la plus grave de ceux qui accèdent au pouvoir, appelés « Excellence ». Cette distinction fait déjà référence entre une personne dotée de pouvoir et un homme ordinaire sans pouvoir. Alors que nous sommes tout naturellement des humains issus de la rencontre d’une femme et d’un homme qui sont appelés « Maa, Baba, Maman ou Papa » ou d'une manière plus courante « Mère ou Père ». Selon le père de Bassirou DIOMAYE FAYE, le nouveau président élu, « Il n'est qu'un administrateur et c'est lui qui est désigné pour coordonner les administrés. Aussi il faut retenir qu’un président débutant aura l'opportunité d'acquérir des connaissances des autres afin de mieux gérer. Alors que les personnes expérimentées sont souvent poussées à faire des erreurs par leur arrogance, leur manque de modestie et surtout de courtoisie».





Aujourd'hui, Dieu a choisi celui qui sera responsable de la destinée du Sénégal pour les 5 prochaines années. Au lieu qu’il consacre son temps à chercher les prétendus "voleurs ou corrompus", il sera primordial de comprendre avant tout, les raisons de l'impatience du peuple sénégalais envers sa jeunesse. Pourquoi Nicaragua, Barça ou Barsak ? Selon Alpha Condé l’ancien chef d’Etat Guinéen, « La jeunesse africaine est une bombe à retardement ». Il est essentiel de se dire le Sénégal s’inquiète pour sa jeunesse il faudrait absolument définir ses priorités en vers cette jeunesse perdue qui brave des océans, des déserts, des forêts, rien qu’à la recherche de l’Eldorado. La rupture de confiance a fini par s’établir entre les jeunes et tout le reste du pays. Rétablir cette confiance passe par une refondation totale de notre République et surtout de notre conduite de vie « égoïste » ou la main tendue se limite dans un cercle fermé familial composé que de nantis par les « deniers publics ». Chez nous il faut être fonctionnaire pour rouler en 8-8, avoir un building et oui c’est une réalité mais vraie. Et pour toutes ces raisons, on peut pardonner mais on peut ne pas oublier, en conséquence de quoi, on peut éviter la vengeance sur tous les torts subis mais que Justice soit faite et rendue au nom du peuple pour tendre vers une réconciliation nationale. Le pays a certainement besoin d'un lavage à grande eau, le mal est assez profond et c’est pourquoi, la patience doit être de rigueur, qu'on ne croit pas que les problèmes vont être résolus en un laps de temps. Il faut TRAVAILLER et surtout ne pas prêter le flanc, l'espoir est énorme et se voit dans les yeux de cette jeunesse aux lendemains de cette élection présidentielle.





Monsieur le président BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE, je vous invite à lire mon article intitulé « Macky SALL prudence » publié le 02 AU 09 MAI 2019 par le Magazine Lagazette ( le destin avait tout prévu « Sonko se « Rebelle » en page de couverture) , deux jours après sa deuxième ascension à la magistrature suprême, qui malheureusement n'a pas été fructueuse pour lui son Excellence Mr Macky SALL à voir les résultats de votre succès aux élections présidentielles de 2024.





En espérant résoudre le désespoir d'un peuple qui compte sur la puissance de sa jeunesse éclatante. Que Dieu préserve notre pays le Sénégal et nous accorde le bonheur attendu de tous. Excellence Monsieur le président BASSIROU DIOMAYE DIAKAR FAYE de la République du Sénégal, que le symbole « le balai » efface tous les obstacles qui pourraient entraver votre détermination et votre sagesse pour la réalisation pleine de votre projet.





La faible pluie, le soir de ce dimanche du 2024, exprime un espoir rempli de satisfaction. Encore de nombreux succès si vous me permettez, Monsieur le président BASSIROU DIOMAYE DIAKAR FAYE !