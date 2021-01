Au secours Professeur Cheikh Anta Diop, tes disciples ont perdu la tête ! ( Par PacoFaf )

À tous ces enseignants pourfendeurs de l’éducation sexuelle à l’école, je vous interpelle,D’où vous arrive cette tendance obscurantiste ? De quoi avez-vous peur ?Que craignez-vous ?Pourquoi cette phobie qui vous pousse à ériger en règle la censure intellectuelle au nom de pseudo réalités culturelles et cultuelles ?De quelles réalités parle-t-on ?De quelle histoire parle-t-on ? Une histoire qui aurait démarré quand ?Pourquoi avoir peur d’une jeunesse éclairée et bien éduquée, scientifiquement et philosophiquement armée, et qui disposerait de tous les outils afin d’être seule responsable de ses actes, de ses positions et de ses jugements ?Craignez-vous que ces jeunes soient suffisamment outillés pour que vous ne puissiez pas continuer, au nom d’une gérontocratie désuète et hypocrite, de les manipuler, de les travestir, de les infantiliser, de les abuser voire de les violer pour les plus pervers polymorphes d’entre vous ?Qu’avez-vous concrètement construit en termes de présent et de futur pour cette jeunesse pour vous arroger, en vrais ayatollah de la bien-pensante, le droit de dire ce qu’elle doit apprendre ou ne pas apprendre, connaitre ou ne pas connaître, savoir ou ne pas savoir, découvrir ou ignorer?N’êtes-vous pas suffisamment lucides pour comprendre qu’à l’heure des réseaux sociaux et d’internet en général, votre tentative de refuser à la jeunesse l’accès à toutes les formes de connaissances, est vouée à l’échec ?Qu’avez-vous enseigné de suffisamment intelligent et intelligible pour que la seule perspective qui s’offre à bon nombre d’entre eux se résume à cet ô combien cinglant échec collectif qui se niche dans cette formule « Barca ou Barsakh » ?Si vos réalités culturelles ou cultuelles étaient aussi fondées et aussi solides que vous le pérorez sur tous les toits, pourquoi sur 10 jeunes auxquels on offrirait un aller simple pour l’occident, au moins les 9 ne passeraient pas la nuit dans votre tartare de société ?Un pourcentage qui atteindrait sûrement les 100% si on remplaçait dans cette question le mot « jeunes » par celui d’ « enseignants ».Au fait, leur avez-vous enseigné comment créer des vaccins ou des médicaments contre toutes ces maladies qui placent le Sénégal dans la triste et honteuse liste des pays aux taux de mortalité et d’espérance de vie parmi les plus catastrophiques au monde ?Au regard de votre léthargie chronique que symbolisent notre néant et inutilité systémiques dans la lutte contre le Covid-19, j’ai bien peur que la réponse soit :. Leur avez-vous permis grâce à la vocation première de votre beau et structurant métier, d’inscrire dans les annales des réalités utiles, un début de commencement d’une infime participation à la mise en place d’un vaccin estampillé école sénégalaise ?Leur avez-vous appris comment rendre nos terres plus fertiles ?Comment faire prospérer, gérer et exploiter en toute autonomie nos propres richesses ?Leur avez-vous créé les conditions et structures socio-psychologiques pour juste savoir gérer les affaires de la cité en se fondant à minima sur les plus petites valeurs cardinales communes aux grands peuples : le mérite, le travail, la rigueur, l’honnêteté, la liberté, le droit à la différence?Avez-vous perdu le sens de l’histoire ?Avez-vous abandonné votre mission première, enseigner, et tout enseigner, éclairer et ne jamais brider ?Qui vous a demandé de vous déguiser si maladroitement en moralisateurs d’une république que vous avez largement contribué à abimer ?Comment, avec la société aussi mal en point que vous avez contribué à construire, vous n’avez pas la décence et l’honnêteté intellectuelle de passer votre tour quand il s’agit de s’ériger en donneurs de leçons ou de redresseurs de torts ?En lieu et place, vous leur servez la censure, l’obscurantisme, un repli faussement identitaire, une morale tout au plus personnelle et aux résultats clairement douteux ...Pour rappel, si c’est au nom de l’islam que vous pensez agir, la fin du verset 114 de la sourate 20 peut se traduire « Seigneur ! Accrois –moi en science » ou « Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances ».