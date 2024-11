AUX DETRACTEURS DU PROJET DE GRAND TRANSFERT D’EAU (GTE) (Par Moustapha MBACKE)

« QU’ALLAH NOUS PRÉSERVE DE TOUTE BROUILLE OU MÉSENTENTE ENTRE TOUBA ET LE MINISTRE CHEIKH TIDIANE DIÈYE ».



Dans une émission sur WALF TV, Monsieur Birahim SECK a, de manière acerbe, critiqué Monsieur Cheikh Tidiane DIEYE, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement au sujet du Projet de Grand Transfert d’eau (GTE). Cette ambitieuse initiative que l’Etat du Sénégal s’est assignée dans le but d’approvisionner plusieurs villes du pays dont Dakar, Thiès, Mbour, par un gigantesque transfert d’eau à partir du Lac de Guiers. Ce projet prévoit un raccordement à hauteur de Ngaye Mékhé en vue de transférer le courant d’eau jusqu’à l’entrée de Touba où une usine de traitement d’eau sera réalisée. Le démarrage des travaux est déjà programmé pour courant 2025 et la livraison de l’outil de production devant régler durablement l’accès à l’eau potable à Touba et ses environs est programmée pour l’horizon 2028. En sus de cette première phase, le projet prévoit des transferts additionnels d’eau notamment depuis le champ captant de Malem Hodar pour fournir de l’eau potable au bassin arachidier du centre du pays où la salinisation et une forte prégnance du fluor impactent négativement les ressources en eau disponibles dans ces zones. C’est donc un projet global structurant pour tout le Sénégal.



Dans la presse, des échanges houleux ont opposé ces deux anciens camarades du Forum Civil. Lors d’une de ses interventions Monsieur Birahim SECK a nommément cité celui qu’il appelle son ami Serigne Bass Abdou Khadre pour étayer ses propos selon lesquels Touba préférerait le Projet de Touba Bogo ou Sadio à la solution du Lac de Guiers. Cette affirmation est totalement fausse et ne relève que d’une pure manipulation. Loin de moi toute idée ou intention de m’immiscer dans cette opposition de points de vue entre Monsieur SECK et Monsieur le Ministre DIEYE. Je pense que ce dernier dispose d’assez d’arguments pour défendre ses idées. Mon intention est de rétablir les faits de manière factuelle, en rappelant que cette idée de régler définitivement le problème de l’eau potable à Touba par le Lac de Guiers a été émise par le Kahlif général des mourides lui-même.



En effet, lors d’une audience accordée le 04 mars 2022 au comité d’initiative TOUBA XEPP composé de divers experts dans les domaines liés aux questions de l’eau, après la tenue d’un séminaire à Touba pour débattre des solutions et options à proposer au Khalif Cheikh Mountakha Bachir, ce dernier leur a clairement dit que :« N’eut été le projet de construction en cours de l’Université de Touba qui était un vœu de Khadim Rassoul , je me serais déjà engagé à la résolution des problèmes de l’eau à Touba. C’est l’une de mes préoccupations majeures ». Et le Khalif de poursuivre : « Sama yiitei, sama banex moye djeulei ndoxnbi Lac de Guiers ba Touba » (Ma principale préoccupation est de transférer l’eau du Lac de Guiers jusqu’à Touba). Il marqua ainsi, sans équivoque, sa préférence pour la solution du Lac de Guiers.



Le projet GTE est donc totalement en phase avec la volonté clairement exprimée par Cheikh Mountakha Bassirou Mbacke. La vision du Khalif a toujours été de privilégier une solution globale et durable. C’est ce qu’offre le projet de l’actuel gouvernement dans un package global pour tout le pays. C’est tout le contraire de la solution SADIO et BOGO.



En effet ce projet, selon certains techniciens, ne pourrait assurer l’approvisionnement en eau de Touba que pour une durée d’une vingtaine d’années. D’ailleurs, entre temps, les villes de Diourbel et de Mbacké ont été reliées à SADIO, ce qui limite encore un peu plus la durabilité de cette solution pour la ville sainte.



Touba a besoin d’une solution d’eau douce, potable, saine, fiable et durable. Une solution qui tient compte du taux de croissance exponentiel de la population.



Le Projet de transfert d’eau actuel à partir du Lac de Guiers qui est d’envergure nationale, piloté par l’Etat du Sénégal, va enfin prendre à bras le corps le problème de l’approvisionnement en eau dans toute sa globalité, en prenant en charge tous les aspects afférents à la problématique : quantité, qualité, accessibilité, renouvellement du réseau à Touba, etc.



Aujourd’hui, il nous incombe tous de réfléchir aux questions liées aux charges d’entretien et de maintenance du futur réseau et de l’usine de traitement afin que Touba continue d’avoir une eau pure, douce, potable et accessible de manière durable. Et nous devons proactivement proposer des solutions endogènes, sociales mais avec un modèle économique viable.



Désormais, le projet de Sadio n’est plus d’actualité pour Touba. Cependant, il est compréhensible de voir toutes les personnes qui gravitaient autour de ce juteux projet activer leurs réseaux pour faire échec au nouveau projet GTE. Nous n’avons besoin de personne que ce soit Serigne Bass ou un autre dignitaire pour nous interpréter les directives déjà claires et précises de Serigne Mountakha Bachir. Nous tous avons entendu et bien compris ses propos. J’ai bien apprécié la réponse du Premier Ministre Ousmane Sonko lors du Meeting de MBACKÉ au détracteur de Monsieur le Ministre Cheikh Tidiane Dieye à Touba. Oui Monsieur le Premier Ministre, vous avez parfaitement raison. Ce sont des lobbys tapis dans l’ombre qui tentent de compromettre la Projet GTE qui a fini d’anéantir complètement leur funeste dessein de se remplir encore une fois les poches au détriment des populations de Touba.



Le gouvernement ne doit donc jamais céder aux manœuvres des lobbys composés d’une toute petite minorité dans la ville sainte et mus par des intérêts particuliers. Le Khalif général, la grande majorité des autorités religieuses et les populations sont en totale phase avec ce nouveau projet qui vise la satisfaction de l’intérêt général et d’un besoin vital, à savoir l’accès durable à une eau de qualité et en quantité suffisante.



Moustapha MBACKE S. CHEIKH ASTOU FALL BASSIROU

Darou Minane, TOUBA