Avec Bibi, il ne faut pas pervertir l’Histoire ( Par BORIS KANTE )

Avec le temps va, tout s’en va, a chanté le poète. Pourtant, certaines traces ne s’effacent pas et le désir est indestructible. Il y a dix ans, si on demandait à un koldois, même un bébé de deux ans, qui était le numéro un de l’Apr dans cette région du Sud, c’est tout haut qu’il répondait : Abdoulaye Bibi Baldé. Il est connu de tous. Il est ouvert d’esprit, acceptant, dans le silence, les critiques les plus infondées. Démocratie oblige ! Il ne faut donc pas pervertir l’histoire politique de l’Apr à Kolda. Etant à la tête de plusieurs départements ministériels et durant des années sans discontinuer, Abdoulaye Bibi Baldé a su mener la barque Apr locale. Et jusqu’à aujourd’hui, il la conduit. Sous le manteau du parti au pouvoir, l’actuel maire de Kolda a révolutionné de nombreux secteurs dans sa région et au-delà même.

D’abord, la jeunesse et le social : c’est sous son magistère que plusieurs jeunes ont pu trouver de l’emploi. Et là, très ouvert d’esprit, Bibi Baldé n’a pas joué la carte du parti. Il est apparu comme un bon père de famille qui sait répondre, au moment opportun, aux besoins de ses fils. Aujourd’hui, si de nombres jeunes koldois, sans vouloir ne désigner personne, sont devenus des maillons incontournables dans des agences ou autres sphères de l’Etat, c’est grâce notamment à la bienveillance et au combat mené par le maire de Kolda. Ensuite, les femmes : au Fouladou, dans ce terroir qui l’a vu naître et grandir, Abdoulaye Bibi Baldé a (re) donné aux femmes l’espoir d’entreprendre. L’actuel Directeur général du Groupe La Poste, a doté les femmes de Kolda d’une mutuelle afin de les rendre autonomes dans le cadre de l’entreprenariat et la création d’activités génératrices de revenus. Toutes les femmes de Kolda, de tous bords politiques, bénéficient des retombées de cette mutuelle. Dans ce volet économique, il faut compter le crédit municipal disponible depuis 2014. Pour la santé, l’actuel maire de Kolda dame de loin ses prédécesseurs. Il demeure l’unique homme politique koldois qui a renoncé pendant six mois ses revenus de maire au profit des Koldois. Soutenir les Koldois demeure sa préoccupation essentielle. Et cela reflète à travers les rues de la ville pour ne citer que cet aspect urbain.

Les religieux de Kolda sont unanimes que sous le magistère de Abdoulaye Bibi Baldé, qu’ils ont été assistés sur tous les plans.

Enfin, il ne faut pas pervertir l’Histoire : « le leader de l’Apr de Kolda », qui a été l’objet d’un article élogieux, mais plein de contrevérités, ne demeure pas le PATRON de l’Apr à Kolda. Seul, Abdoulaye Bibi Baldé est le chef de l’Apr dans cette région. D’ailleurs, il est l’unique homme politique koldois, membre du parti au pouvoir, qui siège au Secrétariat Exécutif de l’APR. Ce monsieur est arrivé derrière Bibi dans les rangs de l’Apr. En lisant ces « contrevérités élogieuses », on ne peut que s’étonner…

BORIS KANTE, le petit koldois