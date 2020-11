Biden l’incontestable vainqueur, méticuleux et stratégique (Par Mohamed Mboup)

Il est incontestable que le Vice-président Joe Biden a remporté les élections en devançant de plus de 5000 voix en Pennsylvanie son concurrent Donald Trump misérablement bunkerisé à la Maison Blanche insultant le processus électoral sans preuves ni légitimes bases.

Une nation dans la tourmente totale offusquée par le comportement catastrophique d’un président à l’image d’un dictateur désespéré complètement seul pour s’être débarrassé de l’essentiel de ses soit-disant crédibles collaborateurs.

Une nation meurtrie par le COVID-19 qui reprend une allure exponentielle avoisinant 100.000 cas par jour.

Une nation divisée racialement par la montée flambante de la suprématie de la race blanche.

Une économie très fragilisée par les conséquences de la pandémie.

Une nation isolée du marché mondial à cause de différentes batailles ouvertes par l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche d’abord contre le premier allié économique des USA, la Chine, l’OTAN, l’Union européenne et L’OMS pour ne citer que celles ci.

Les républicains dans un mutisme insultant observent à distance la rage du président Trump, ses égards de comportements, ses injures à l’un des établissements démocratiques le plus solide au monde.

Ce qui est certain c’est que dans quelques heures le nouvel homme fort des USA Joe Biden montera au créneau pour déclarer sa victoire laissant ainsi Trump dans un limbo juridique sans lendemain sûr.