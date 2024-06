Bougane Guèye sur la DPG : "Faut-il 'fusiller' nos politiciens, Sonko en premier ? "

Bougane Guèye met le Premier ministre Ousmane Sonko devant ses responsabilités. Le président du mouvement Gueum Sa Bopp est d'avis que le leader de Pastef a brillé par ses discours contradictoires. Le seul à avoir vendu un projet qui n'existe que dans l’imagination de son auteur est désormais disqualifié par le législateur. Voici son communiqué.





" En décembre 2023, les mêmes députés de Yewwi, sous la houlette de leur mentor, avaient pourtant déposé une motion de censure contre le gouvernement d'Amadou Ba en faisant fi du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.





Aujourd’hui, ils veulent légitimer une forfaiture en convoquant ce même règlement intérieur pour tirer d’affaire un Premier ministre qui, en vérité, n’a pas de projet de gouvernance à défendre.





Dans quelques jours, le Premier ministre aura épuisé son délai de grâce pour un exercice alléchant que chaque chef de gouvernement prépare et franchit avec le sentiment d'avoir rassuré ses compatriotes par la délivrance d'un discours et des orientations claires explicitant le projet de société de son gouvernement. Le seul Premier ministre à briller par ses discours contradictoires, le seul à avoir vendu un projet qui n'existe que dans l’imagination de son auteur, est désormais disqualifié par le législateur.





En effet, en sus de l'article 55 de la Constitution, le règlement intérieur instruit les parlementaires de ne plus le reconnaître comme Premier ministre et de ne pas recevoir sa déclaration de politique générale (DPG), synonyme de serment. Toute une décennie durant, il a décrié la majorité mécanique du médiocre camp présidentiel d’alors. Normal, me dira-t-on, mais aujourd'hui, sa minorité parlementaire l'exaspère.





Ses calculs politiciens le rattrapent et montrent sa véritable nature. Quand le populisme et le mensonge sont légion dans un discours politique, cela engendre une succession de faits irréels qui sont de nature à tromper le peuple pour un temps bien déterminé. Mais ils ne tromperont pas le peuple tout le temps.









Bougane Guèye Dany Président du Mouvement Gueum Sa Bopp « les jambaars »