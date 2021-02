Chère Coumba Gawlo, chère artiste

J’ai appris, avec surprise et émotion, votre décision de suspendre vos activités pour raisons de santé.Je voudrais vous exprimer toute ma compassion et ma solidarité face à cette situation difficile.Je prie Allah le Tout-Puissant de vous accorder un prompt rétablissement pour une bonne reprise de vos activités et une continuité de votre riche et brillante carrière artistique.Vos chansons, votre talent et votre engagement me font croire que cette pause marquera un nouveau départ pour de nouvelles créations musicales et d’initiatives novatrices.Au nom du Chef de l’Etat, Macky SALL, Protecteur des Arts et des Lettres, je vous réaffirme tout le soutien et l’accompagnement de l’Etat pour que votre musique, votre voix et vos messages continuent à faire rayonner et luire davantage l’image du Sénégal et de l’Afrique à travers le monde.Avec mes prières pour un prompt rétablissement