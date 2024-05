Citation du jour : Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de La France insoumise (Par Malick MBOW)

Citation du jour : Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de La France insoumise

"Je suis le premier législateur français qui a déposé un texte de loi à propos de la proposition du mariage homosexuel. Je suis hétérosexuel, mais j'ai pensé que cette liberté d'amour devait être ouverte à tous ceux qui veulent en bénéficier. J'assume cette position et je ne cherche pas à vous l'imposer.