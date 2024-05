Citation du jour : Ousmane Sonko, premier ministre du gouvernement du Sénégal, patron de Pastef (Malick MBOW)

Citation du jour : Ousmane Sonko, premier ministre du gouvernement du Sénégal, patron de Pastef

"Les velléités extérieures de nous imposer l'importation de modes de vie et de pensées contraires à nos valeurs risquent de constituer un nouveau casus belli. La question du genre revient régulièrement dans les programmes de la majorité des institutions internationales et dans les rapports bilatéraux même souvent comme une condition pour différents partenariats financiers. Notre société connait cette question et la gère à sa façon. Chaque société établit librement ses mécanismes d'absorption des faits sociaux qu'il faut respecter dans la limite de l'humainement raisonnable. Le sourire aux lèvres, il fait noter que le polygame qu'il est serait dans l'illégalité en France. Nous l'admettons, si telle est la culture de la France. Une stigmatisation d'une religion, en l'occurrence l'islam, au point d'interdire à des musulmanes de vivre comme elles l'entendent. Cela est conforme à la culture française. Le monde occidental doit accepter la vision des pays du Sud, notamment s'agissant des questions relatives aux LGBTQ"