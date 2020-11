Clés du développement territorial au Sénégal

Se projeter dans le temps et dans l'espace est la caractéristique essentielle qui permet à une Nation de se fonder, de se développer et de se pérenniser. Mieux, c'est dans l'approche de gestion de son territoire qu'elle développe son génie tout en façonnant son cadre de production économique et de reproduction sociale et culturelle.Ce livre de Mouhamadou Mawloud DIAKHATÉ, professeur à l'Université Gaston Berger, effectue l'état des lieux des productions territoriales du Sénégal ante et post colonial et propose des pistes de solution concrètes des problématiques actuelles de développement du territoire national. En effet, partant de l'analyse critique des systèmes et des structures de gouvernance territoriale nés des différentes étapes du processus de décentralisation, l'auteur assure que par déterminisme naturel et par possibilisme, un aménagement bien pensé de l'espace permet de réinventer et de fabriquer de nouveaux territoires au Sénégal qui fait aujourd'hui face à des interpellations multiformes comme l'autosuffisance alimentaire et la transformation des produits de l'agriculture, l'industrialisation, l'emploi des jeunes, la gestion de l'environnement et du cadre de vie, etc.Ainsi, DIAKHATÉ propose des pistes de solution face aux lancinants problèmes liés à l'approfondissement de la décentralisation dans un pays de "tradition centralisatrice et jacobine", confronté aux enjeux stratégiques du foncier notamment en milieu rural, aux enjeux liés à la mobilisation des potentialités historique, sociologique et économique des territoires, à l'absence de document de planification et de prospective pour la plupart des collectivités territoriales et à la faiblesse de l'expérience intercommunale et interterritoriale.Autant dire que ce livre de plus de 400 pages, publié par un membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), à un moment crucial pour le Sénégal qui opère, dans un contexte d'instabilité introduite par le Changement climatique et le coronavirus Covid-19, une transition historique avec l'Acte 3 de la décentralisation et la mise en oeuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE) et de ses diverses applications d'ajustement. Cette production de l'homme de l'art qui appréhende parfaitement les problèmes du développement territorial du Sénégal est partie pour être une référence en la matière.