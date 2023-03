Combattre Pastef : plutôt le psy que le flic Antoine Diome (Par Bassirou KEBE)

Il me semble que l’État du Sénégal s’est trompé de stratégie. Combattre Pastef devait relever plutôt de Freud que Sun TZU et son art de la guerre. Le dénominateur commun des membres de cette secte est un coefficient moral très faible dû souvent à des frustrations qui alimentent l’industrie du ressentiment qui est le moteur de leur engagement.







Commençons par Sonko.







Le « major » de sa promo à l’ENA comme il aime le rappeler n’a jamais vraiment eu de grandes responsabilités aux impôts et domaines. Sonko qui a une si haute idée de sa personne, en a voulu à tous ses camarades qui avaient des responsabilités et son ascension politique aujourd’hui est surtout une sorte de revanche sociale. Et Dieu sait qu’il a fait beaucoup le couloir chez Mansour Faye en s’appuyant sur son amitié avec Cheikh Issa Sall pour être nommé Directeur de l’ARMP. Sur le plan professionnel, il a peut-être un coefficient intellectuel acceptable mais à coup sûr, il a le coefficient moral le plus bas pour avoir osé défendre Tahibou Ndiaye, l’ancien directeur du cadastre lors de son procès pour enrichissement illicite. La frustration est souvent le moteur du ressentiment destructeur. Si Hitler, convaincu de son immense talent artistique, avait été accepté à l’académie des beaux-arts de Vienne, l’humanité aurait, peut-être, échappé à la deuxième guerre mondiale. Sa frustration d’avoir été rejeté par l’establishment a été à l’origine de la haine dont la conséquence a été la destruction de l’Allemagne. Si Sonko avait été nommé à l’ARMP, il ne serait pas aujourd’hui à la tête de ce groupuscule aux méthodes de DAESH. Si Sonko avait été nommé Directeur de l’ARMP ou s’il avait obtenu une audience avec Macky Sall pour plaider la cause de son ami et associé Tahibou Ndiaye, la face du Sénégal en aurait changé. Il n’aurait pas développé ce ressentiment qui est devenu le moteur de son action de destruction politique du Sénégal. On peut dire la même chose de son cousin, Waly Diouf Bodian. Lui aussi Inspecteur des Impôts, passé sans transition de permanent de la salle d’attente du Ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Ba, à celle de Sonko, après avoir attendu vainement une promotion aux impôts. Frustré et pensant qu’on l’a mis au placard, il est passé sans transition de Boy d’Amadou Ba à l’aile radicale de Pastef. Dans tous ces cas, il n’ya point de conviction mais toujours de la frustration personnelle, du ressentiment et de la rancœur.







Guy Marius Sagna souffre de la même pathologie et des mêmes névroses pour être devenu anti-français non pas par conviction personnelle ou politique mais parce qu’étudiant, le consulat lui a refusé plusieurs fois le visa. N’a-t-on pas constaté que FRAPPE FRANCE DÉGAGE est devenu subitement FRAPPE tout court, sans aucune explication.







C’est pourquoi combattre Pastef doit plutôt relever de Freud que Sun TZU plutôt du Psy Mamadou Mbodj que du flic Antoine Diome.





Au-delà de la psychologie, un coefficient moral très bas est le dénominateur commun de l’establishment pastefien. Le Fake est le moteur de la vie politique et sociale de Sonko. Tout est fake chez lui. Heureusement que le Bon Dieu aime bien le Sénégal pour nous avoir permis d’ouvrir les yeux à temps.





Fake salafiste parce qu’un vrai changerait de trottoir pour ne passer devant Sweet beauty. Même l’entourage de Sonko est dans le fake. Apres le fake « Professeur » Ngouda Mboup, en réalité un étudiant parce qu’il n’a pas soutenu de thèse, le fake Monsieur Influence à Paris, en réalité ancien chauffeur au PS Français, qui lui a promis de lui ouvrir les portes de la France Afrique. Récemment, les sénégalais ont découvert l’avocat qui fait du fake en embarquant sur un fauteuil roulant et débarquant à pied, la fake société civile dégénérée à l’image de Alioune Tine et Gassama qui s’engraissent du dénigrement de leur pays au point de permettre à une algérienne de nous donner des leçons sur les libertés et le respect de droits de l’homme. l’avocat français accusé de viol. Rien que le recrutement de cet avocat mis en examen pour viol démontre, s’il en était encore besoin, la faiblesse du coefficient moral dans l’establishment de Pastef sans oublier les accusations de détournements de fonds dans les cagnottes.