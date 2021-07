Commande publique : Le péché du DG d'AGEROUTE (Par Ibrahima Ndiaye)

Dans l’article 50 -Paragraphe 1- Décret n° 2014-1212 du 22 Septembre 2014 portant Code des Marchés publics, il est mentionné ceci,





Article 50.





Pour les marchés passés sur appel d’offres d’offre international, une préférence est accordée aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de l’UEMOA et aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d’origine sénégalaise ou de pays membres de l’UEMOA. Par rapport aux candidats de droit non communautaire, à condition que leurs offres ne soient pas supérieures de plus de 15 ? à celle du moins disant…,





Au DG de AGEROUTE, inutile de vous rappeler que les entreprises sénégalaises sont toujours écartées aux nombreux appels d’offres d’offre publics, pour différentes raisons et de différentes manières, malgré l’introduction de la préférence nationale dans le code des marches marchés publics.





La préférence nationale dans la commande publique, selon les dispositions de l’article 50 du code des marchés publics, consiste en la majoration des montants des offres présentées par les entreprises étrangères d’un pourcentage ne dépassant pas 15% aux fins de comparaison de ces offres avec celles présentées par les entreprises nationales dans les marchés de travaux et des études. Malheureusement, aujourd’hui, ce n’est pas le cas dans le domaine des TP car des marchés sont donnés à des sociétés étrangères sans le respect de cette disposition.





En plus du non-respect de la préférence nationale, nous constatons un écartement (sans raisons valables) des entreprises nationales dans les appels d’offres d’offre en leur exigeant des références et capacités financières quelles qu’elles n’ont pas. C’est comme si on demandait à Gustave Eiffel s’il avait fait deux tours Eiffel avant de fabriquer sa tour. Cela exclut de fait les entreprises sénégalaises.





En prenant l’exemple des Projets de Routes au Sud du Sénégal u les entreprises étrangères (chinoises et autres) sont favorisées à la place de la société ECOTRA. Et ce qui est absurde dans ce cas de figure, les offres de ECOTRA ont été les moins-disantes, je ne parle même pas de la capacité technique et financière car ECOTRA remplissait toutes les exigences de l’appel d’offre (ce que la cour suprême a d’ailleurs confirmé).





Malgré la décision de la cour suprême qui a donné raison à la société ECOTRA, vous tarder tardez toujours à réagir en rendant le projet a à ECOTRA. Que se passe-t-il ? ou Ou bien vous n’accordez pas de crédit à notre justice ?





L’heure a sonné aujourd’hui de vous faire savoir que vous êtes entrain de bien participer au maintien de beaucoup de jeunes sénégalais Sénégalais dans le chômage car vous faites travailler d’autres à leur place.





Quand le Président L.S Senghor créait Ecole Polytechnique de Thiès (EPT) en 1973, l’école qui nous a formé formés et d’ailleurs l’une des meilleures au monde, c’était pour que le Sénégal ait ses propres ingénieurs qui bâtiraient leur pays.





Malheureusement votre gestion ne s’inscrit pas à cette philosophie dans ce cadre et vous finirez par mettre mal à l’aise vos braves collaborateurs et les polytechniciens de manière générale.









Ameth NDIAYE

Ingénieur Polytechnicien,