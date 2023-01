COMMENT COMPRENDRE LE NOMBRE ÉLEVÉ DES VICTIMES de l’ACCIDENT DES 02 BUS DE TRANSPORT SURVENU CE MATIN VERS KAFFRINE (Par Amadou Canar DIOP)

A l’analyse du choc , on peut comprendre ce nombre élevé de victimes.



En effet ,L’interieur des bus sont transformés en augmentant des sièges semi-mobiles appelés “Versailles “ , ce qui d’ailleurs interdit et cette interdiction est réitérée dans les 10 commandments de 2017. Les effectifs d’origine sont presque doubles .

Avec l’éclatement des pneus, suivi du choc avec l’autre bus ,une panique s’est cree dans les 2 bus ou les voyageurs dormaient certainement .Les sièges mobiles ont du céder , et les fers les soutenant et la carcasse des bus ,ont dû causer beaucoup d’hémorragies.





Il a été aussi difficile d’extraire ces blessés qui ont dû perdre beaucoup de sang. Cela s’est passé dans une zone rurale où les secours organisés sont à plus de 30 mn du lieu d’accident . Comme un plan NOVI ( nombreuses victimes ) n’existe pas dans cette zone ,le coefficient d’hospitalisation ou de réception de nombreuses victimes n est pas établi au niveau des hôpitaux environnants, un médecin régulateur n’y existe pas , les plans blancs des hôpitaux, même s’ils existent n’ont pas l’objet de test ,on peut dès lors comprendre le nombre ahurissant des victimes DCD sur place , en cours d’évacuation et dans les formations sanitaires .

" La Catastrophe n'est pas une fatalité,il faut la prévenir s'y préparer pour l'éviter!"





