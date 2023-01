COMPARAISON N'EST PAS RAISON ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Depuis l'accident tragique survenu la semaine dernière à Sikilo, des esprits malveillants, avec un argumentaire tiré sur les cheveux, ne cessent de crier leur désarroi pour réclamer la démission du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Monsieur Mansour Faye.