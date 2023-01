Contester la candidature du Président Macky Sall est une profanation du suffrage universel (Par Doudou Ka)

Cela fait maintenant plusieurs mois et d’autant plus depuis que la propagation des candidatures dans l’opposition pour 2024 s’accélère, les intentions du Président Macky Sall concentrent toutes les attentions. Chaque propos et acte du Chef de l’État est scrupuleusement scruté, analysé et décortiqué pour y déceler le moindre indice sur l’agenda d’une candidature devenue le terrain d’affrontement politique et juridique de tout ce que le Sénégal compte comme constitutionnalistes, analystes, observateurs et société civile.



Et la mue présumée du Chef de l’Etat, seul maître de son choix, en probable futur candidat continue de créer un arc électrique à haute tension qui traverse toute la classe politiquesénégalaise, en particulier l’opposition devenue disparate mais unie par la même obsession : rayer le nom de Macky Sall de la liste des candidats qui vont briguer le suffrage des Sénégalais en 2024. Des adversaires qui n’ont d’autre programme ou projet de société que celui de leur haine personnelle contre le Président Macky Sall, des adversaires pour qui, rien ne compte sauf la consécration de leur projet politique qui se résume en « tout sauf Macky ».



Impatiente de faire du scrutin de 2024 un référendum contre le Président, minée par leur rancœur personnelle contre le Chef de l’État, pressée d’allumer la mèche qui provoquera une explosion populaire, tourmentée par le spectre de cinq nouvelles années de purgatoire politique, cadenassée à leurs velléités de provoquer un chaos démocratique, de sacrifier la stabilité du pays sur l’autel de leur soif de pouvoir et de revanche, enivrée par les effluves de gaz et de pétrole dont l’exploitation toute proche aiguise leur appétit de prébendes, l’opposition radicale sénégalaise est plus préoccupée par elle-même que par le futur du Sénégal. Elle représente un danger pour notre démocratie et pour notre République.



Et nos concitoyens semblent l’avoir compris et vont renouveler certainement leur confiance au Président Macky Sall pour les valeurs qu’il incarne et la crédibilité du projet d’émergence qu’il porte.



Au moment où de nombreuses économies sont en proie à la récession, notre pays verra son taux de croissance plus que doubler passant de 4,8% en 2022 à plus de 10% en 2023. Un pic inédit dans les annales économiques sénégalaises comme l’a annoncé le Président de la République dans son discours à la Nation du 31 décembre 2022.



Cette croissance exceptionnelle qui ne doit rien au hasard, sera génératrice de bien être et de progrès social pour chaque sénégalais. Toutes les mutations économiques et sociales qui sont en cours, dont l’ampleur et l’envergure sont sans précédent au Sénégal, sont la combinaison d’un dessein et d’une volonté du Président Macky Sall d’être à la hauteur de ses ambitions pour notre pays. Tout en consacrant la rencontre d’un homme et de sa passion pour son pays, ces performances constituent le socle vital de sa dynamique de construction du « Sénégal du Futur», celui d’un pays émergent.



C’est pourquoi nous souhaitons attirer ici et solennellement, l’attention de nos concitoyens sur le fait que dans l’ombre de l,agenda politique de l’opposition radicale , se cache un

plan de déstabilisation pour contester la candidature légitime du Président de la République pour l’élection en 2024.



Cette préoccupation est amplifiée par les menaces, les invectives et insultes qui quotidiennement, pleuvent sur quiconque ose défendre la candidature du Chef de l’État. Comme si les désirs d’une minorité étaient l’expression de la volonté collective de l’opinion sénégalaise dont l’écrasante majorité, républicaine, veut préserver le Sénégal en tant qu’îlot de démocratie et de stabilité dans une sous-région troublée, tourmentée et submergée par les menaces de toutes sortes.



Personne ne peut revendiquer le droit de faire le bonheur d’un peuple contre son gré. Alors contester la candidature du Président de la République, c’est profaner le suffrage universel, c’est envelopper le Sénégal dans un épais brouillard, c’est surtout vouloir interrompre le cours de l’histoire dans laquelle le Président Macky Sall est en train d’inscrire la Nation Sénégalaise.



La gravité de l’enjeu et du moment justifie la construction d’un vaste Front républicain traversant toutes les frontières politiques pour protéger le Sénégal des velléités insurrectionnelles de certains hommes politiques dont presque chaque transaction repose sur la terreur, la violence et l’anarchie.



C’est le temps des choix. Que chacun fasse le sien. Le mien est clair et sans équivoque. Celui d’un soutien sans faille à la candidature du Président Macky Sall. Car c’est prendre rendez-vous avec l’histoire, celle d’un Sénégal émergent, d’une Nationunie, une et indivisible.





J’en appelle aux Sénégalais de tous bords, pour qui le Sénégal est au dessus de tout, de rejoindre ce Front républicain. A tous les démocrates, nous disons que nous avons besoin du rempart de vos consciences pour que notre pays et ses institutions ne dévient pas de l’horizon républicain. Car il en va du destin de la Nation Sénégalaise.



Vive le Sénégal

Vive la République



Doudou Ka

Président de la Coalition Doggu pour le Grand Sénégal