Covid-19 et remaniement ministériel : Ansoumana DIONE avertit le Président Macky SALL.

Au moment où le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR et l'ensemble du Gouvernement, s'évertuent à apporter des solutions à cette grave crise sanitaire, secouant notre pays, à l'image des plus grandes nations à travers le monde, certaines voix discordantes et très malintentionnées, agitent une idée dangereuse et suicidaire, d'un remaniement ministériel. Ces propos sont d'Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l'Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l'Action Sociale.







Aujourd'hui, précise-t-il, une tel acte serait synonyme d'une catastrophe pour le Sénégal qui a plus que jamais besoin d'une union sacrée autour des autorités sanitaires, avec un Capitaine courageux et intrépide, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, derrière un Général, le chef de l'Etat, son Excellence Macky SALL. Pour Ansoumana DIONE, connu pour son engagement dans le secteur de la Santé et de l'Action Sociale, ces citoyens qui tentent de divertir le peuple, sont beaucoup plus nocifs que la Covid-19, d'où l'intérêt pour le Président de la République, de ne prêter attention à leurs préoccupations.





Mieux, Ansoumana DIONE invite toute personne ayant de idées constructives, à appuyer le Gouvernement pour vaincre la Covid-19 qui constitue l'ennemi à abattre. Encore, rappelle-t-il, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR dont le seul souci, est la victoire du Président Macky SALL, ne peut mériter que des remerciements, pour les sacrifices qu'il ne cesse de consentir, depuis le début de la pandémie au Sénégal. Aux détracteurs de ce Ministre de la Santé et de l'Action Sociale dont la maîtrise de la situation, ne fait l'objet d'aucun doute, qu'ils se ressaisissent, conclut Ansoumana DIONE.





Dakar, le 04 juin 2020,

Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l'Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l'Action Sociale - Tel : 77 550 90 82 - 70 745 88 47