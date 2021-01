Covid-19 : Une équation à mille inconnues (Par Dr Mariama Diallo)





Naturellement, le combat contre cette pandemie comprend deux volets: l'un préventif et l'autre curatif.





La prévention repose bien evidemment sur l'observance de mesures barrières (port de masque, distanciation physique, lavage des mains, utilisation de gels hydro alcooliques).





Nous les énumérons car la repetition est pédagogique. Mais là, nous avons beaucoup pêché par une mauvaise conduite du volet IEC (information, éducation et communication).





Malheureusement, pour avoir neglige ce volet (IEC), nous n'avons pas reussi a convaincre les populations a reconnaitre massivement la realite de xette maladie. Au contraire, une bonne frange de la population continue de nier l’existence de l'epidemie malgré la moyenne de 10 morts déclarés par jour.





Si cette defaillance dans le volet IEC n’est pas vite corrigée, nous nous dirigeons tout droit vers l’hécatombe.





Le ministere de la Santé seul ne peut pas mener cette bataille.





Le monde scientifique devrait donc s’appuyer sur la communauté pour expliquer et faire comprendre aux populations que ce serait une erreur fatale de rejeter a priori la vaccination.





A present, il nous faut absolument eviter de hâter le volet vaccinal qui doit etre accompagne imperativement de toute la logistique requise.





S'agissant maintenant du traitement, si malgré toutes les mesures préventives la maladie se déclare, tout Sénégalais sain ou atteint a le droit de savoir la conduite a tenir avant, pendant et après la maladie.





Cette attitude renforce la croyance de la non existence de cette maladie qui sème pourtant la terreur dans le monde.





Le numéro vert indique ne répond pas le plus souvent aux appels, et la desolation s’installe alors que le doute n’est plus permis.





Voila plus d’un an que le monde entier vit un veritable désastre avec cette pandemie a coronavirus qui n'en finit plus de ruiner nos economies et nos vies.Plusieurs stratégies ont deja été mises en œuvre mais le monstrueux virus continue son chemin dévastateur et macabre.Or, l"IEC est le noeud gordien de l'aspect preventif et aurait du nous amener a impliquer tous les acteurs de la société (femmes, jeunes, ASC, communicateurs, leaders religieux) sous la direction technique et eclairee des professionnels de la santé.Nous pleurons tous les jours nos morts avec une inconscience notoire.Le 2eme gros volet de la prévention est la vaccination. La, l’option politique doit être bien claire parce que nous devons ecarter d'emblee la possibilite de recourir au vaccin Pfizer-Biontech dont les conditions de conservation (-80 degrés Celsius) ne peuvent en aucune maniere etre garanties sous nos cieux. Mais heureusement que la possibilite de choix est encore tres large entre les vaccins Moderna qui suscite toutefois quelques inquietudes avec le retrait de pres de 330 mille doses aux Etats-Unis, Astrazenica, le vaccin russe Spoutnik 5, le vaccin chinois Sinopharma. Meme l’Afrique n'en est pas depourvu avec heureusement le Nigeria qui dispose d’un modele de vaccin.Le Sénégal a deja echoué sur la communication a propos du premier volet dans la prévention’, a savoir le respect scrupuleux des mesures barrieres.Helas, chacun est dans son coin et le naufrage continue ! Le silence, jusqu’à quand ?Tous debout, nous avons droit à la santé et devons nous mobiliser davantage pour vaincre cette pandémie.