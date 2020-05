Covid19 : Pourquoi les habitants de Manconomba ne croient pas à la Maladie dans leur village et du pourquoi ils sont descendus dans la rue

D'abord, le principal concerné, le premier cas déclaré semblerait ne pas "croire" en sa propre maladie, car il n'a pas développé de symptômes à part une température élevé...au début selon lui.Ensuite, dans sa maison, un bébé est déclaré positif alors que son papa (le frère du premier cas qui l'avait accompagné à l'hôpital à Moto) et la maman sont déclarés négatifs...Puis le médecin du village qui l'avait consulté en premier est aussi déclaré négatif mais son assistant et "sa bonne : femme de ménage, assistante maternelle" sont déclarés positifs,Enfin aucun contact du premier cas à Sédhiou notamment les "journalistes" de la radio n'a été déclaré positif pour le moment.Autant d' "incohérence" pour les habitants de ce village qui ne connaissent pas comment cette maladie se propage et quel est son temps d'incubation qui les poussent à ne pas croire à l'existence de la maladie.Les questions qu'ils se posent :Autant de questions auxquelles beaucoup d'habitants de ce village n'ont pas de réponse et qui les poussent à ne pas croire à l'existence de la maladie mais plutôt à une théorie du complot.Problème de communication et donc de méconnaissanceLes autorités de Sédhiou, doivent dès la découverte de ce cas envoyer un personnel qualifié pour expliquer à la population de cette localité qui n'a pas forcément accès à l'information, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est cette maladie du Covid-19.Comment, elle se propage, quel est son temps d'incubation.Et surtout le fait que la plupart des malades 'porteurs du virus" ne montrent pas forcément de symptômes.Certes la maladie est déclarée dans le village mais les autorités de la région n'ont pas mis en quarantaine le village.Il n'y a que les maisons avec cas positif qui sont mises en isolement.Donc les autres habitants du village sont libres de leur mouvement afin de pouvoir aller chercher de quoi vivre à l'image des habitants du reste du pays.Alors, ils ne comprennent pas, pourquoi ils sont victimes des stigmatisations listés ci-dessous.Dès, le lendemain après la déclaration de la maladie dans le village, le vendeur de poisson qui avait l'habitude de servir en poisson Manconomba et ses environs n'a pas changé ses habitudes. Il est passé vendre du poisson à Manconomba mais une fois arrivée à Oudoucar, les habitants lui demandèrent s'il est passé par Manconomba, il a répondu par l'affirmative. Les habitants d'Oudoucar l'ont chassé de la commune. Par conséquent, il ne retournera plus à Manconomba pour leur vendre le fameux sésame dont tout Sénégalais a besoin pour déguster son bol de riz.Ensuite, le Bana Bana du village de Manconomba qui allait vendre du poisson à Marandan a été chassé de ce village (car il y a la maladie dans son village disent-ils).Diannah malary a déclaré persondescendueta les Mamans de Manconomba qui partaient retirer leur bourse familiale là-bas.Les Maçons de Manconomba sont partis travailler à Oudoucar, après avoir mélangé le sable et le ciment, ils ont été chassés de la commune.En ce mois béni de ramadan et avec toute la chaleur qui règne dans la région, les vendeurs de glace ne s'arrêtent plus au village.Autant de grief, impossible à digérer par les populations de ce village paisible. C'est pourquoi, la population est descendue ce matin dans la rue pour demander à l'État de prendre ses responsabilités, soit de confiner le village entièrement, soit de leur permettre de circuler librement.Quoi qu'il en soit, les autorités de la région doivent faire des efforts pour communiquer avec les habitants de Manconomba, les assister moralement et financièrement.