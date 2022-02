Crise scolaire environnante : Le FBR comme thérapie efficace et durable

Plusieurs années déjà, que le secteur de l’éducation est secoué par une crise sans précédent marquée par des grèves répétitives, des plans d’actions qui s’accumulent et des heures de cours perdues. Ainsi, cela fait plus de 10 ans de coma où les apprenants (enfants) sortent avec des séquelles incurables qui conduisent, irrémédiablement, à de lourdes conséquences sur leur cursus académique et plus loin leur carrière professionnelle.





En cette année 2022, la crise est à son apogée, élèves et parents exigent concomitamment la reprise des cours partout dans le pays. Or, il n’y a pas, à proprement parler, de nouvelles revendications mais de vieux griefs. En effet, je me rappelle étant acteur de l’éducation à l’époque, du puissant CUSEMS (Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire) dirigé par Mamadou Mbodji et Mbaye Fall Lèye en 2005. Ils ont œuvré à « réparer » la rupture d’égalité dans le traitement des agents de l’Etat. C’était le temps de la distribution des sinécures : le Président Abdoulaye Wade ordonna la hausse de certaines indemnités des policiers et des magistrats. Ces mesures furent jugées discriminatoires par les enseignants du moyen-secondaire. Réunis autour du CUSEMS, ils décidèrent de mener le combat afin de lutter contre cette «discrimination». Ainsi, nous obtînmes comme gain de cause une IRD (Indemnité de Recherche Documentaire). Une véritable thérapie ou souffle douleur ?





Dix-sept ans après, la question de l’équité dans le traitement salarial entre les agents de l’État nous interpelle à nouveau ; car étant au centre de la revendication des enseignants.





L’État rebondit suite à des séries d’interpellations et de médiations pour enfin proposer le Samedi 12 Février 2022 une amélioration du régime indemnitaire des enseignants pour un impact budgétaire de 69 milliards Fcfa, cela à travers sept mesures :





? l’augmentation de l’indemnité d’enseignement de 60% de la solde indiciaire ;

? l’augmentation de 100% de la prime scolaire ;

? le relèvement de 100% de l’indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire ;





? l’augmentation de l’indemnité de contrôle et d’encadrement de 100% ;

? l’augmentation de 5% du point d’indice ;

? l’institution d’une indemnité d’administration scolaire,

? la défiscalisation de l’indemnité de logement.





Si l’on s’en tient à cela, évidement l’impact macro est considérable mais celui micro qui devrait s’observer sur le bulletin de l’enseignant reste insignifiant (peut ne pas excéder 30.000 F après impôt ou taxes). Face à ces multiples allers-retours entre l’État et les enseignants, au fur des années, la solution pèse lourd comme une épée de Damoclès sur l’économie du pays sans une satisfaction préalable des acteurs escomptée que sont les enseignants.





Par conséquent, nous jugeons inefficaces, inefficientes et non pérennes les propositions apportées par le gouvernement depuis des années à la crise scolaire.



Thérapie efficace et durable à la crise scolaire.





Partant de la crise endémique et chronique de l’éducation, du besoin réel de la qualité du secteur ; le culte du résultat et de la redevabilité doit être le crédo de tout acteur central comme opérationnel.