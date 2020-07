De la problématique de l'accès à l'eau à Fimela

Chers parents, frères et sœurs du terroir,

Je vous félicite pour le combat citoyen enclenché depuis des années pour l'accès à l'eau. Tout fils de l'arrondissement adhère à cette revendication légitime qui engage toute notre communauté.





A cet effet, chacun essaie, selon ses possibilités, de sensibiliser qui de droit, en vue de soulager les populations et l'ensemble des secteurs impactés.

J'encourage tous les acteurs à persévérer dans l'effort pour une solution durable à ce problème.





Dans cet élan renforçant nos démarches individuelles et collectives menées depuis quelques temps/années sur le sujet, j'ai transmis au Ministre de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) des documents et des points de revendication relevés par les populations de l'arrondissement de fimela, par le biais d'un de ses collègues Ministres et d'un député.





Dans le respect des prérogatives de chacun, le Sous-préfet de l'arrondissement de Fimela et les autorités locales concernées ont été informés de ma démarche qui ne vise qu'à apaiser la situation et à trouver la solution au problème, dans les meilleurs délais.





Très réactif, le Ministre Serigne Mbaye Thiam qui avait déjà donné des instructions au DG de l'Office des Forages Ruraux (OFOR) pour effectuer une visite à fimela le 27 juin 2020, avec l'ensemble des autorités locales, m'a reçu, le 14 juillet 2020, en marge d'une grande réunion sur la question de l'eau et de l'assainissement.





Après avoir accusé réception et pris connaissance de toute la documentation reçue des acteurs de Fimela, le Ministre Thiam a instruit à nouveau le DG de l'OFOR et un de ses conseillers techniques de suivre le dossier. Qu'il en soit remercié. Nous attendons, avec beaucoup d'espoir, de l'OFOR et de l'ensemble des entreprises concernées, une solution structurelle à la problématique de l'accès à l'eau, conformément aux directives de l'autorité.





Chers parents, frères et sœurs de l'arrondissement, nous adhérons tous à l'impératif d'avoir une eau disponible et accessible.

Sous ce rapport, je proposerais que la solidarité et la concertation soient renforcées dans toutes les démarches initiées à ce sujet.

Ainsi, autour du Sous-préfet de l'arrondissement de fimela, qu'un cadre de concertation élargi à toutes les forces vives de Fimela soit créé.





Pour le partage de l'information, les autorités locales pourraient initier, au besoin, des forums populaires avec l'ensemble des secteurs et des populations. A ce stade du désir à l'information, nous sommes obligés de lever un coin du voile sur certaines de nos démarches les plus récentes, pour que nul n'en ignore.





Nous devons éviter de mêler toute démarche politicienne à nos actions citoyennes pour l'accès à l'eau.





Impliquons tous les acteurs et essayons d'utilser la meilleure stratégie pour préserver l'image de notre terroir si attrayant des îles du saloum. Il y va de l'intérêt du secteur touristique qui, même après la résolution du problème, pourrait garder les séquelles d'une certaine forme de contestation dont les images demeureront à jamais gravées dans la mémoire du génie "internet".





Pour l'accès universelle à l'eau et l'atteinte de l'Objectif de développement durable numéro 6 (ODD6), travaillons dans la solidarité pour ne laisser personne en rade.





"Foofi i mbugu, xana gar!"





Dr Diomaye DIENG

Citoyen sénégalais, originaire et habitant Fimela.