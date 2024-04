De la route de la servitude à la constitution de la liberté ou Yewi Askan Wi (libérer le peuple en wolof) : Le retour de Hayek (Prof. Allé Nar DIOP)

La liberté individuelle et la responsabilité personnelle sont indispensables à l'existence d'une société libre





Dans son ouvrage intitulé "La Route de la servitude" publié en 1944 Friedrich Hayek, met en garde contre les dangers du collectivisme et de la planification centralisée, qui, selon lui, conduisent inexorablement à la perte de liberté individuelle et à la tyrannie. Bien que cet ouvrage ne soit pas spécifiquement centré sur le Sénégal ou sur l'Afrique de l'Ouest, ses principes et ses analyses peuvent néanmoins être appliqués à divers contextes politiques et économiques. Hayek critique vivement les idéologies collectivistes telles que le socialisme et le communisme, qui prônent la propriété collective des moyens de production et la planification centralisée de l'économie. Au Sénégal, comme dans de nombreux pays, il existe des tendances politiques et économiques qui favorisent parfois l'interventionnisme excessif de l'État dans l'économie. Hayek met en garde contre les conséquences néfastes de ces politiques, telles que la perte d'efficacité économique et la restriction des libertés individuelles. Il soutient que la liberté individuelle est essentielle à une société prospère et juste. Il met en garde contre les tentatives de restreindre cette liberté au nom du bien-être collectif ou de la justice sociale. Au Sénégal, où la démocratie et les droits de l'homme sont des valeurs fondamentales, les arguments de Hayek en faveur de la protection de la liberté individuelle résonnent particulièrement. Hayek met en évidence les risques de totalitarisme qui accompagnent souvent la concentration excessive de pouvoir entre les mains de l'État. Bien que le Sénégal ait traditionnellement été considéré comme un bastion de stabilité politique en Afrique de l'Ouest, la vigilance contre toute forme d'autoritarisme ou de concentration excessive de pouvoir reste importante. Hayek défend l'économie de marché comme le meilleur moyen d'allouer efficacement les ressources et de promouvoir la prospérité. Il met en garde contre les tentatives de contrôler l'économie par le biais de la planification centralisée, qui, selon lui, conduisent inévitablement à la stagnation économique et à la répression politique. Au Sénégal, où l'économie de marché est un moteur essentiel de croissance et de développement, les arguments de Hayek en faveur de la libre entreprise ont une pertinence particulière.

Bien que "La Route de la servitude" ne soit pas spécifiquement liée au Sénégal, ses principes généraux en faveur de la liberté individuelle, de l'économie de marché et de la limitation du pouvoir gouvernemental peuvent fournir des perspectives précieuses pour comprendre les défis et les opportunités auxquels le pays est confronté dans sa quête de développement et de prospérité.

Ainsi, "Yewi Askan Wi", un terme wolof qui se traduit littéralement par "libérer le peuple" en français est devenu un slogan politique important au Sénégal, notamment pendant les campagnes électorales et dans les discours politiques. L'histoire de ce slogan est étroitement liée à l'évolution politique et sociale du pays. Le slogan a émergé dans un contexte de lutte pour la démocratie au Sénégal. Après avoir obtenu son indépendance en 1960, le pays a connu des périodes de régimes autoritaires et de mouvements politiques visant à promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Dans ce contexte, "Yewi Askan Wi" est devenu un cri de ralliement pour ceux qui luttent pour la liberté, la justice sociale et la démocratie. Il incarne l'aspiration du peuple sénégalais à être libre de l'oppression, de la pauvreté et de l'injustice.

Au fil des ans, le slogan est resté pertinent dans le paysage politique sénégalais, étant adopté par différents mouvements politiques et leaders pour exprimer leurs visions et leurs programmes. Il est devenu un symbole de l'aspiration collective du peuple sénégalais à vivre dans un pays libre, démocratique et prospère. Aujourd'hui, "Yewi Askan Wi" continue d'être utilisé dans le discours politique au Sénégal, rappelant aux dirigeants et aux citoyens l'importance de la liberté, de la démocratie et de la justice sociale dans la construction d'une société meilleure et plus équitable.

Dans un autre ouvrage majeur intitulé La "Constitution de la liberté" publié en 1960, Hayek examine les principes fondamentaux de la liberté individuelle, de l'État de droit et de la société libre. La philosophie du Yewi Askan Wi rejoint les idées développées par Hayek dans cet ouvrage. En effet, il y soutient que la liberté individuelle est le fondement de toute société libre et prospère. Il défend le droit des individus à poursuivre leurs propres objectifs et intérêts, tant que cela ne nuit pas à autrui. Selon lui, la liberté individuelle est essentielle pour favoriser l'innovation, l'initiative entrepreneuriale et la créativité. Il insiste sur l'importance de l'État de droit pour garantir la prévisibilité, la stabilité et la sécurité juridique. Il affirme que l'État de droit doit être fondé sur des règles générales et abstraites, applicables à tous de manière égale, et non sur des décisions arbitraires du gouvernement. Hayek met aussi en garde contre les dangers du pouvoir gouvernemental excessif. Il soutient que le gouvernement doit être limité dans ses interventions dans l'économie et dans la vie des individus afin de préserver la liberté individuelle. Il critique les tentatives de planification centralisée et d'interventionnisme étatique, qui, selon lui, conduisent souvent à la tyrannie et à la stagnation économique.

De même, Hayek défend l'économie de marché comme le meilleur moyen d'allouer efficacement les ressources et de promouvoir la prospérité. Il souligne le rôle des prix et des marchés dans la transmission de l'information et la coordination des activités économiques. Il met en garde contre les tentatives de contrôler ou de manipuler l'économie par le biais de la planification centralisée, qui sont généralement inefficaces et contre-productives. Enfin, il affirme que la liberté politique est indissociable de la liberté individuelle. Il insiste sur l'importance des institutions démocratiques et de la séparation des pouvoirs pour protéger les droits des individus contre les abus de pouvoir du gouvernement.

La "Constitution de la liberté" de Hayek est donc un plaidoyer en faveur de la liberté individuelle, de l'État de droit et de l'économie de marché comme conditions préalables essentielles à la prospérité, à la stabilité et à la justice dans une société libre. Sur ces point, il rejoint le projet Yewi Askan Wi

La Vision Yewi Askan Wi, qui se traduit par "Libérer le Peuple", et la notion de liberté dans la constitution de Friedrich Hayek peuvent être liées par leur engagement commun en faveur de la liberté individuelle et de l'autonomie. Les deux concepts mettent l'accent sur l'importance de la liberté individuelle. Dans la Vision Yewi Askan Wi, l'objectif est de libérer le peuple sénégalais des chaînes de la pauvreté, de l'oppression et de la dépendance. Cette vision vise à autonomiser chaque individu afin qu'il puisse réaliser son plein potentiel. De même, Hayek dans sa constitution de la liberté met en avant la liberté individuelle comme un principe fondamental, affirmant que chaque individu devrait avoir la liberté de poursuivre ses propres objectifs et intérêts, tant que cela ne nuit pas à autrui. Les deux approches insistent sur la limitation du pouvoir gouvernemental. Dans la Vision Yewi Askan Wi, il est essentiel de réduire l'emprise excessive de l'État sur la vie des citoyens et de promouvoir un gouvernement plus transparent et responsable. De même, Hayek soutient que le gouvernement doit être limité dans ses interventions dans l'économie et dans la vie des individus, afin de préserver la liberté individuelle et de favoriser la prospérité.

Les deux concepts favorisent une économie de marché dynamique et l'initiative individuelle. Dans la Vision Yewi Askan Wi, l'accent est mis sur la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour stimuler la croissance économique et créer des opportunités pour tous. De même, Hayek souligne l'importance de l'économie de marché pour allouer efficacement les ressources et stimuler l'innovation. Il met en garde contre les dangers de la planification centralisée, qui entrave l'initiative individuelle et conduit souvent à l'échec économique.

Les deux approches mettent l'accent sur l'importance de l'État de droit et de la protection des droits individuels. Dans la Vision Yewi Askan Wi, cela implique de renforcer les institutions démocratiques et de garantir l'égalité devant la loi pour tous les citoyens. De même, Hayek insiste sur la nécessité d'un État de droit pour protéger les droits de propriété et les libertés civiles des individus contre les ingérences arbitraires du gouvernement.

Bien que la Vision Yewi Askan Wi et la constitution de la liberté de Hayek puissent avoir des origines et des contextes différents, ils partagent des valeurs communes telles que la liberté individuelle, la limitation du pouvoir gouvernemental, la promotion de l'économie de marché et de l'initiative individuelle, ainsi que la protection des droits individuels. Ces liens peuvent fournir des perspectives utiles pour promouvoir le développement économique et social et renforcer la démocratie et la liberté dans les sociétés africaines.







Allé Nar DIOP