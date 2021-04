Degrés du Verbe Divin : la pertinente question d’un journaliste adressée à Baye NIASS (ra)

Louange à ALLAH, Seigneur des univers. Que les plus parfaites des prières de l’Essence Sublime soient sur Son Attribut, Son miroir, Son serviteur et messager, l’éclat qui a illuminé les ténèbres de Sa Nuit.

Ce dialogue eut lieu lors d’une cérémonie religieuse entre un journaliste nommé GASSAMA et le Détenteur de la Fayda Tidjanniya : BAYE NIASS (qu’ALLAH soit satisfait de lui).

Gassama :

« Personne ne peut nier ou douter que le Coran est la Parole d’ALLAH. Nous savons aussi que ce Verbe Divin est un Attribut de l’Essence qui ne ressemble à rien. Cet Attribut élevé qui est la Parole d’ALLAH n’est pas composé de lettres ou de mots que l’on prononce (avec la langue) et que les humains écoutent par leurs oreilles… Néanmoins personne n’ose dire que ce que nous lisions (en langage Arabe) n’est pas du Coran. Nous sollicitons vos éclaircissements sur ce point. »

Baye Niass :

« L’apprentissage des lettres, des mots et du langage ‘‘Arabe’’ nous fait accéder au Coran, la Parole Transcendante d’ALLAH. On rejoint l’étage par un escalier !

Ce, en quoi, les lettres et les mots nous font parvenir, c’est cela le Coran. C’est cela l’Attribut de l’Essence Divine qui n’a pas de lettres, qui n’est figé sur aucun langage humain, qui n’a pas de provenance particulière dans l’espace et dans le temps… Cela est un Attribut qui réside dans l’Essence Sublime ! »

Nos commentaires :

En vérité, la Parole du Seigneur est infinie, insondable, et indéterminée ; Elle est au-delà de ce qu’on range dans les tiroirs. Le Coran tel que nous l’avons est le produit fini qui guide vers l’infini, l’escalier qui nous mène vers la Transcendance. Le Coran tel que nous l’apprécions en langage Arabe est l’expression manifeste du Verbe éternel de l’Essence.

En expliquant ces différents degrés de la Parole Divine, le Maitre de la voie Cheikh Ahmad at-Tijâny (Qu’Allah sanctifie son précieux secret) nous dit :

« En lisant (le Coran) ; on articule, certes, une parole dont les concepts sont équivalents à ceux de la Parole de Dieu (Qu’Il soit exalté), mais elle n’en constitue pas, pour autant, la substance même de la Parole issue de l’Etre Suprême, ni ne l’indique, mais indique les concepts seulement. » (Jawaahirul maa’ni)

Il nous dit encore : « Le nom d’Al-Qur’ân ne s’appliquant qu’à l’expression sortie de la bouche des créatures désignant les concepts formants la Parole de Dieu (Qu’Il soit Glorifié et exalté) et non à Al-Qur’ânappliqué au sens provenant de l’Essence Suprême. » (Jawaahirul maa’ni)

En Dieu, la Parole est Synonyme de Commandement (Al Amr). Toute la Parole Divine est un Seul Mot, ‘Sois’ : « Et Notre ordre est une Seule (Parole), (il est prompt) comme un clin d’œil. » (Coran 54 : 50)

Ce Verbe étant la deuxième théophanie de l’Essence Absolue après celle de la Volonté Divine. Ceci est vérifié par le verset :« Quand Nous voulons une chose, Notre seule Parole est : ‘Sois’. Et, elle est. » (Coran 16 : 40)

Voyez-vous que la Réalité Absolue a ‘Voulu’ avant de ‘Parler’, l’Intention Divine précède de loin Son Verbe. À proprement parler, il n’y a pas de Principe qui devance un autre dans les dimensions de l’Essence Absolue, comme il n’existe pas de commencement en rapport avec le temps. Tous les phénomènes se déroulent éternellement, en un Instant Absolu.

Le Maitre de la voie dit : « Le Verbe ‘Sois’ est issu de la Réalité Absolue, dans la préexistence, sans avoir ni antériorité ni être lié à un temps ni à un espace. C’est seulement un Verbe tout aussi éternel que Son Essence. » (Jawaahirul maa’ni)

Tout ce qui a été occulté dans le Secret de la Volonté se manifeste par la Seule Parole ‘Sois’. Quand la Réalité Absolue Parle, Elle dévoile ce qu’Elle Est véritablement et substantiellement, ‘Sois’. Le Verbe Divin exprime la présence de la Divinité ‘Hadratul Ilâhiyya’, ce Verbe n’est lié qu’à l’Essence Absolue Infiniment Transcendante. C’est l’Océan de l’extinction et du Témoignage de l’Unicité Absolue (Al Ahadiyyatou). Ainsi, « Les affaires de la ‘Ahadiyya’ se sont manifestées par la ‘Wahidiyya’ : ‘Il est chaque jour dans une œuvre nouvelle.’ » disait Baye NIASS (qu’ALLAH l’agrée) dans ses lettres précieuses.

On en déduit que la manifestation des créatures est une exigence du Verbe, ‘Sois’. « Toutes choses ont été faites par elle (la Parole), et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. »(Jean 1 : 3)Comprenons par-là que toute l’existence est un langage du Logos, lire le Coran équivaut à psalmodier la Cause Existentielle dans toute Sa Noblesse : « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, » (Coran 96 : 1)

Nous savons que le Prophète (Paix et bénédiction sur lui) à qui ce verset s’était adressé, ne savait ni lire, ni écrire, cette forme de lecture était donc au-delà de tout support livresque. Cette Lecture était synonyme de Contemplation, de Louange et de Reconnaissance du Seigneur (Exalté Soit-Il) à travers Sa création sur toute son étendue.

L’Unique Parole de l’Essence devient dans le domaine de la création des paroles innombrables, infinies : « Dis : « Si la mer était une encre (pour écrire) les paroles de mon Seigneur, certes la mer s’épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. » (Coran 18 : 109)

Pour celui qui a compris,le Coran a deux dimensions et sa descente peut être comprise selon deux référentiels :

-Une descente unique et éternelle selon le référentiel de la Nuit Absolue de l’Essence.

« Nous l’avons certes, fait descendre pendant la Nuit d’Al-Qadr. » (Coran 97 : 1)

-Une autre descente multiple et limitée selon le référentiel des créatures.

« Un Coran que Nous avons fragmenté, pour que tu le lises lentement aux gens. Et Nous l’avons fait descendre graduellement. » (Coran 17 : 106)

Nous disions dans l’article précèdent que le Prophète (Paix et bénédiction sur lui), de par sa perfection unique, est le serviteur qui a réalisé la Parole de l’Essence dans toute Sa Splendeur et Il reste le seul, capable d’exprimer ce Verbe (Unique, Eternel et Indéterminé) dans l’univers extérieur du Nom, des sens et de la compréhension humaine.

Il est l’incarnation parfaite du Verbe (Paix et bénédiction sur lui) !

Par Dr Mbaye DIOUF

Administrateur du Journal de la FAYDA TIDJANNIYA (https://dioufmbaye.academia.edu/research)

Entomologiste LEVP-UCAD