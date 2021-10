Des jalons posés pour la capture du dividende démographique (Par Mabingué NGOM)

Après avoir servi, de 2015 à 2021, en qualité de Directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO) le regard rétrospectif que je porte sur le chemin parcouru, au cours de ces six années, au moment de quitter cette fonction (en août dernier), met en évidence l’ampleur des défis qu’il a fallu relever, mais permet aussi d’apprécier à leur juste valeur des avancées non négligeables, pour la réalisation des aspirations et ambitions des populations de la région, singulièrement celles que signalent les Agenda 2030 et 2063. Une démarche empreinte d’originalité, avec un souci d’efficience et d’efficacité qui ont imprimé les processus de conceptualisation et de mise en œuvre des projets et programmes.



C’est à retracer le chemin parcouru par WCARO, au cours de ces 6 dernières années, que j’entends consacrer les lignes qui suivent.



Un exercice auquel j’ai fini par accepter de me livrer, cédant ainsi aux sollicitations de nombreux collègues et amis, non point pour célébrer un parcours mais pour le tendre en lanterne à celles et ceux qui voudront y trouver quelques repères.



Ces six années ont en effet été marquées par des initiatives majeures, dans plusieurs domaines, qui ont noms Démocratie-Paix-Sécurité (DPS), Fass Emergent (FassE), Goal 17 et qui renvoient, par leurs intitulés ou leurs acronymes, à des problématiques que les analystes de la région connaissent bien : la transition démographique, bien trop lente aux yeux de beaucoup, l’autonomisation des femmes et des jeunes qui constituent l’écrasante majorité de la population, la sécurité humaine mise en péril par la montée de la violence, voire de l’extrême violence dans une bande sahélienne devenue midi intellectuel des sécurocrates.



Ces problématiques n’étaient pas tout à fait inédites. Elles avaient même été, pour certaines d’entre elles, des marqueurs forts de UNFPA. C’était le cas, par exemple, de l’autonomisation des femmes, prise en charge par le projet SWEDD (Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel/Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend Project).



Il manquait toutefois un cadre conceptuel qui permît de les relier et un cadre de programmation à même d’en faire un traitement optimal. C’est à cette tâche que je me suis attelé, dès mon entrée en fonction, en 2015, en élaborant, lors de la réunion de planification régionale qui engageait les 23 pays couverts par WCARO, le programme dit de Libreville centré sur le dividende démographique.



Mais avant d’évoquer la manière dont nous avons abordé, conceptualisé et mis en œuvre ce programme, je dois souligner que le dividende démographique est resté notre référentiel tout au long de ma mission à la tête de WCARO. Il en a ainsi été parce que, à mon sens et à celui de nombre de mes collègues et de nos partenaires, le dividende démographique marquait, par son caractère holistique, une rupture nette par rapport aux approches parcellaires qui prévalaient jusqu’alors sous la forme de projets conduits de manière cloisonnée et fortement tributaires de l’expertise étrangère.



Avec l’adoption de cette notion, WCARO opérait une véritable révolution épistémologique. On pourrait dire, de manière métaphorique qu’à la faveur du dividende démographique, WCARO sortait résolument des chambres de la santé de la reproduction qui semblaient lui avoir été assignées et de manière tout aussi résolue, pour embrasser les problématiques plus larges du développement durable et inclusif et des défis qui se dressaient sur cette voie dans la région en 2015 : la pauvreté, une croissance démographique mal maîtrisée, (défi démographique), la paix et de la sécurité.



Comment WCARO a-t-elle pu contribuer à relever ces défis au cours des 6 dernières années ? La réponse tient en un mot récurrent à WCARO: ruptures, ruptures encore, ruptures toujours. Ces ruptures ont été incarnées, matérialisées dans une série d’initiatives desquelles l’on retiendra trois qui sont emblématiques/illustratives du travail analytique et des démarches opérationnelles de WCARO. Ce sont les travaux portant sur



- le nexus Démographie-Paix-Sécurité dans le Sahel central



- l’initiative Fass Émergent (FassE) qui est un exemple d’opérationnalisation du dividende démographique dans un quartier populaire de la capitale sénégalaise



- le partenariat comme démarche privilégiée dans la transformation de l’Afrique et du monde.



Ces initiatives se sont toutes attachées à rendre intelligible la problématique du développement de la région à travers plusieurs prismes.



C’est ainsi que sur le front de la croissance/transition démographique, des avancées notoires allaient être enregistrées avec l’émergence de la notion de dividende démographique pour désigner une accélération de la croissance économique qui survient dans un pays lorsque la proportion de la population active est supérieure à celle des personnes n’étant pas ou plus en âge de travailler.



S’y ajoute, l’importance qui a été accordée au plaidoyer. C’est ainsi qu’au cours de ces quatre dernières années, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a montré son leadership dans la conduite de la communication autour du dividende démographique en Afrique. C’est ainsi que, en plus d’avoir acquis droit de cité, la notion a trouvé ses hérauts parmi les Africains et au niveau le plus élevé, celui des chefs d’Etat. L’adoption de la Feuille de route sur le dividende démographique par les Chefs d’Etat et de Gouvernement, en 2016, à Kigali, en constitue un témoignage aussi éclatant qu’éloquent.



Ces activités de plaidoyer ont insisté sur le caractère protéiforme du défi et souligné que si la feuille de route se devait d’accorder une certaine importance à la santé et au bien-être des populations, elle ne pouvait passer sous silence d’autres questions essentielles pour la valorisation du capital humain telles que l’emploi et l’entrepreneuriat, l’éducation et le développement des compétences, la gouvernance et l’autonomisation de la jeunesse.



Enfin, WCARO a souligné qu’en plus d’être protéiforme et de s’articuler autour de quatre piliers, le défi du dividende démographique se décline au pluriel en raison de l’hétérogénéité des situations dans un continent où « l’Un est toujours multiple ». Des feuilles de route nationales et régionale devaient donc être élaborées. WCARO joua pleinement sa partition en appuyant 23 pays relevant de sa juridiction.



L’attachement au réel est un autre axe de cette démarche. Ainsi, les travaux sur le nexus Démographie-Paix-Sécurité sont illustratifs de cette volonté. Il est très vite apparu à WCARO que, du fait de l’enchevêtrement des variables qui en sont à la base, les crises sécuritaires africaines ne sont pas justiciables d’une analyse mono-causale. Ni les théories populationnistes, ni les thèses malthusiennes, ni les thèses marxistes, ni les corrélations statistiques ne peuvent, à elles seules, expliquer le nexus Démographie-Paix-Sécurité.



Il s’est par ailleurs s’agit d’une volonté d’assurer cohérence et continuité entre programmes et positionnement stratégique et le refus de sacrifier l’un sur l’autel de l’autre.



Un égal intérêt a ainsi été accordé à ces deux niveaux d’analyse et, ce faisant, WCARO allait jeter aux orties les choix binaires qui ont souvent pour corollaire l’acceptation d’une hiérarchie des savoirs ; une conception pyramidale dont on sait qu’elle a été des plus toxiques. Pour WCARO, la réflexion stratégique approfondie devait aller de pair avec une identification des moyens et mécanismes de gestion des enjeux majeurs qui s’imposent dans une région vaste, marquée par une certaine hétérogénéité en dépit des convergences et similitudes nées de l’histoire. A ces deux niveaux, c’est la satisfaction des besoins des populations et des gouvernements qui devait donner sens, c’est à dire signification et direction, aux interventions de WCARO, l’optimum ne pouvant être atteint que là où convergent les priorités des pays et les agendas de la communauté internationale.



L’initiative FassE est, à cet égard, un cas d’école pour deux raisons.



Il y a, en premier lieu, que les réalisations de FassE ont été résolument placées sous le sceau de la territorialisation des politiques publiques. Conscients de la nécessité d’inscrire la feuille de route adoptée en 2017 dans des stratégies d’ensemble, les parrains de FassE ont eu à cœur de s’assurer que leur initiative était en cohérence avec les orientations définies dans le Plan Sénégal Émergent (PSE) présenté à la communauté internationale par le gouvernement sénégalais comme un référentiel pour réduire les vulnérabilités, combattre la pauvreté et valoriser le capital humain dans une perspective d’émergence à l’horizon 2035.



Il y a, en second lieu, ce que l’on pourrait appeler la centralité des ODD dans la conceptualisation de FassE: de manière on ne peut plus explicite, FassE fait référence aux ODD tandis que ses principales composantes (santé, activités génératrices de revenus, gouvernance, partenariat) renvoient toutes, peu ou prou, à l’architecture des ODD ; qu’il s’agisse des objectifs eux-mêmes, des groupes cibles visés, ou des indicateurs retenus pour le suivi des objectifs.



Au-delà de FassE, l’on peut dire que toutes les initiatives mentionnées dans ce texte ont eu comme effet de servir de leviers pour atteindre, en plus de ceux qui leur étaient initialement fixés, des objectifs plus ponctuels, dictés par les urgences de l’heure telles que la lutte contre la recrudescence des migrations clandestines qui frappent tout particulièrement les jeunes du fait de leur vulnérabilité économique et sociale, ou le redressement économique et social après l’épidémie à virus Ébola, ou la pandémie actuelle de la Covid 19 avec leurs lots de destructions d’emplois et de perspectives économiques.



Le souci aura été aussi, en cinquième lieu, de mobiliser tous les talents, toutes les intelligences pour ne laisser personne sur le bord de la route.



Pour être « inclusif », selon le terme consacré par les ODD, il convenait de ratisser large. Dans ce domaine, plus que dans tout autre, des ruptures s’imposaient car, que ce fût pour relever les défis actuels ou pour valoriser les potentialités de la région, les ressources endogènes publiques se sont avérées insuffisantes, tout comme l'ont été les actions ponctuelles et limitées dans le temps, initiées ou soutenues par les partenaires techniques et financiers des Etats. De nouvelles formes de coopération étaient devenues une nécessité. WCARO a apporté sa contribution à la recherche d’alternatives à travers un ouvrage : Goal 17-Le partenariat : une démarche privilégiée de l’UNFPA dans la transformation de l’Afrique et du monde.



Le partenariat préconisé dans cet ouvrage a très peu à voir avec les approches techno-bureaucratiques qui s’en prévalaient ou les approches comptables qui s’en réclamaient ; il a tout à voir, par contre, avec une conception éthique de la coopération au développement.



WCARO a développé et déployé une stratégie de mobilisation des ressources, au sens large du terme, caractérisée par un renforcement des relations encore embryonnaires avec la société civile, les leaders traditionnels et religieux et une expansion/consolidation de celles qui avaient déjà été tissées avec le secteur privé et les collectivités locales. Il a été longtemps difficile d’entrer en relation avec les acteurs principaux. Nous avons réussi une mobilisation tous azimuts, des décideurs au niveau politique, des leaders religieux et traditionnels, des organisations de jeunes et de femmes, et des médiateurs traditionnels qui jouent un rôle extrêmement important. Dans ce cadre, les Etats de la région et leurs partenaires techniques et financiers devaient être mis à contribution, tout comme devaient l’être WCARO et les 23 bureaux de pays en fonction des avantages comparatifs que présentaient les uns et les autres.



Il a enfin fallu mettre au cœur des politiques publiques les voix et préoccupations des cadets sociaux. Les feuilles de route nationales et régionale conçues pour assurer une traduction opérationnelle du dividende démographique dans cet esprit ont donc mis en exergue l’importance qu’il convenait d’apporter à deux catégories sociales qui en fait constituent une majorité démographique : les femmes et les jeunes. Renforcer leurs capacités, leur donner les moyens de s’autonomiser, être attentif à leurs besoins ne sont pas simplement des impératifs moraux dictés par des soucis de justice et d’équité. De telles postures procèdent tout autant d’un souci d’efficacité de l’action publique tant il est vrai qu’un modèle qui négligerait la majorité démographique serait vouée à l’échec.



L’histoire enseigne qu’aucune transformation durable ne s’est jamais effectuée sans que ces catégories sociodémographiques, qu’à tort on traite comme des cadets sociaux, n’y aient pris une part active, à défaut d’en avoir été les fers de lance et que la satisfaction de leurs besoins et la réponse à leurs préoccupations n’aient occupé une place de choix dans la planification du développement. Parmi ces préoccupations figure, bien entendu l’accès aux opportunités économiques ; mais il y a également la consolidation de la démocratie et l’approfondissement de l’Etat de droit tout comme l'élargissement de l’espace civique.



C’est pour prendre en charge ces préoccupations que nous avons lancé le mouvement #PutYoungPeopleFirst# lors de la célébration du dixième anniversaire de la Charte africaine de la Jeunesse à Banjul et celui dénommé #PasUnPasSans les Jeunes# qui a été porté sur les fonts baptismaux en Janvier 2017 lors du Sommet France-Afrique.



Ce travail a permis de réaliser ce que nous appelons des résultats transformateurs, notamment dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, l’accès à la planification familiale, et pour faire reculer le fléau des violences basées sur le genre.



En effet, le chantier dividende démographique ne pourra progresser sans recul de la mortalité maternelle, sans baisse de la fécondité et sans la disparition des violences basées sur le genre, des mariages de mineurs et de l’empêchement de l’accès des femmes au planning familial.



Nous avons construit des partenariats, mobilisé des acteurs pour établir la confiance avec les décideurs et influencer l’action sur les populations. Cette étape capitale a été franchie et a donné des résultats prometteurs.



Des changements se sont ainsi produits dans le domaine des adolescentes mères, qui sont passées de 128 pour 1 000 à 108 pour 1 000. Un gain de 20 points qui a un impact sur la vie des filles et des familles.



Dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, nous sommes passés de 48% de couverture de l’assistance à l’accouchement à 55%. Un saut qui peut sembler marginal mais il contribue à la mesure des indicateurs affectant directement la mortalité maternelle.



Dans l’accès à la contraception, nous sommes passés d’un taux de prévalence contraceptive de 13% en 2015 à 17% en 2021. Le taux de mariage de mineurs est passé de 45% à 39%.



Dans tous ces secteurs, les tendances sont bonnes. Nous avons créé un déclic et une prise de conscience. Nous apprécions dans cette lancée l’engagement et la volonté des pays partenaires de prendre le taureau par les cornes.



C’est à aider à construire un avenir conforme à celui que nous voulons, pour reprendre le sous-titre de l’Agenda 2063 que je consacrerai quelques développements dans un prochain article.