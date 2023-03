Dialogue de haut-niveau entre le Parti communiste chinois et les autres partis politiques du monde (Par Die Maty Fall)

XI JINPING TEND LA MAIN AU PS, A L’APR ET A BBY



Nous sommes en train d’échanger, en visioconférence, avec les chefs d’Etat Xi Jinping (Chine), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Nicolas Maduro (Venezuela), Salva Kiir (Soudan du Sud), Daniel Ortega (Nicaragua), Aleksandar Vucic (Serbie), les Premiers ministres de Mongolie, de Papouasie Nouvelle Guinée, de Grenade, du Timor oriental, du Président du conseil suprême de Russie unie, de la Présidente de l’Assemblée nationale du Togo.



Il y a tous les partis de Gauche y compris le Parti socialiste du Sénégal de notre cher Léopold Sedar Senghor, et l’APR.



Que du beau monde pour discuter de la paix dans le monde, du dialogue entre les pays et les peuples, de la construction d’une communauté de destin sur la voie de la modernisation, du développement et du progrès au service des populations, de coopération pour améliorer la gouvernance mondiale, de protéger « nos propres modèles, nos propres valeurs, notre propre voie de développement dans le respect et l’inspiration mutuels, la coopération multipolaire et inclusive ».



Fini donc l’ère de l’hégémonisme, de la politique du plus fort, de l’impérialisme « américain » et de la néo-colonisation , place aux réalités nationales dans la paix mondiale, la solidarité et l’harmonie.



Nous n’avons pas parlé des « ballons chinois » dans le ciel américain, et malgré mon insistance l’ambassadeur chinois n’a rien entendu.



Il est clair que de nouveaux leadership, y compris celui incarné par le chef d’Etat chinois, XI Jinping, ont émergé et concurrencent sérieusement les anciens partenariats historiques du continent africain.

En Afrique, la Chine, la Turquie, le Maroc, l’Inde, les Émirats arabes unis, le Brésil ou l’Afrique du Sud offrent aujourd’hui une alternative riche et féconde à des économies qui montent en puissance dans un espace jeune, presque vierge et où existe un grand marché commercial. Il n’y absolument pas de doute, en ce qui concerne le Sénégal, que l’industrie et la technologie chinoises sont une réalité déjà installée et que de plus en plus le mobilier et l’électroménager turcs équipent les foyers sénégalais. Les relations entre États tout comme les relations commerciales sont tellement huilées que les flux se sont détournés du Nord vers Dubai, Shanghai, Ankara, Mumbai ou Rabat…



Ces nouveaux leaderships ne sont pas basés sur du romantisme et du paternalisme. Ils ne sont pas non plus exempts de calculs politiques ou stratégiques, d’intérêts bien compris comme toute relation mutuellement fructueuse. Ils sont même accusées, par les anciens partenaires, de manquer de transparence et d’éthique. Ce n’est peut-être pas faux, mais elles ont le mérite d’être basées sur plus de réalisme, de considération et de respect de la différence et de la dignité de l’autre. Oui, il y a le problème des minorités religieuses et ethniques, oui il y a le problème des cadences de travail, oui la démocratie et les réalités sont différentes ailleurs, etc….

Mais bien que différentes, éloignées, étranges ou même discutables, les réalités nationales des nouveaux partenaires ont l’avantage de refléter leur civilisation et leur culture, millénaires en ce qui concerne la Chine. Cela ne nous regarde absolument pas. Tout comme nous ne sommes nullement concernés par les relations entre nations souveraines comme nous.



Nous devons r’abord et avant tout rester vigilants et regardants sur nos propres intérêts et nos propres réalités sociales, culturelles et politiques. Comme l’a réclamé Nicolas Maduro, l’ami de Melenchon, au cours de son intervention, « nous voulons protéger notre propre modèle, nos propres valeurs, notre propre voie de développement, le respect mutuel, le dialogue, la coopération, la coordination dans un monde inclusif ». Au contraire, ces nouveaux partenaires, plus proches de nos réalités profondes, peuvent nous offrir des perspectives nouvelles et nous permettre d’élargir nos capacités et nos choix.

L’équilibre des gouvernances mondiales est à cet égard bénéfique pour les pays émergents du continent. Car la taille d’un pays ne devrait pas déterminer sa place dans la communauté internationale, tous les pays étant d’égale dignité. Et la diversité des réalités nationales de devrait être un frein mais une chance pour intensifier le dialogue et la communication dans le monde.



Par la voix de son président qui vient d’être réélu à la tête du parti et du pays pour un troisième mandat historique avec 100% des voix, le PCC chinois à déclaré son intention de travailler avec les partis politiques du monde, comprendre développer sa coopération avec les partis d’Afrique pour ce qui nous concerne, pour dit-il, « bâtir une communauté de destin sur la voie de la modernisation ». Les anciens partenaires de l’Afrique sont avertis au moment où la Chine, membre des BRICS, a été le premier pays à soutenir l’adhésion de l’Union africaine comme membre permanent au G20. Ce qui ferait accéder l’Afrique à l’influence mondiale et lui permettrait de disposer d’une voix alternative pour peser dans les décisions mondiales qui concernent 1,4 milliard dd’Africains. Sans les initiatives diplomatiques salutaires de la présidence sénégalaise de l’UA en 2022, l’Afrique se serait retrouvée marginalisée pendant cette phase critique de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Le G 20 est important pour le continent en ce qu’il peut lui faciliter son accès au Conseil de sécurité des Nations unies et l’obtention d’un siège permanent. Ce que reprenant au rebond, le Président américain Biden a confirmé que l’Afrique doit être à la table dans chaque salle où l’on discute des défis mondiaux et dans toutes les institutions », citant le Conseil de sécurité ou encore le G20.

Avec l’Afrique, la Chine cherche et trouve un allié politique solide dans les instances internationales, les votes africains sur les questions internationales ces derniers mois l’illustrent. Avec l’aide de l’Afrique, la Chine trouve également un partenaire de grande valeur pour promouvoir sa réthorique sur l’avènement nouvel ordre mondial plus démocratique.

Dans cette stratégie, le Parti socialiste et ses alliés de Benno Bok Yaakar, l’APR dont le chef dirige l’Etat, ont un rôle important à jouer.

DMF