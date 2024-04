Diomaye et la polygamie : Respectons la pluralité des choix (Par Maria Diop)

Dans une récente tribune dans Jeune Afrique, Fouazia Zouari exprime sa révulsion face à la polygamie pratiquée par le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye. Votre point de vue, bien que compréhensible, ne reflète pas nécessairement la perception de cette pratique au Sénégal. Moi, femme Sénégalaise, journaliste et scénariste, sans prétention aucune vous apporte quelques éclaircissements par rapport à notre vision de cette pratique.



La polygamie, telle qu'elle est vécue et perçue au Sénégal, fait partie intégrante de notre tissu social et culturel. Elle est non seulement légalement reconnue, mais aussi socialement acceptée par une large part de la population. Cela ne signifie pas que chaque individu ou chaque femme sénégalaise l'adopte ou l'approuve, mais elle est considérée comme une option personnelle et familiale légitime.



Il est important de souligner que la polygamie, dans le contexte sénégalais, n'est pas imposée mais choisie, et les femmes impliquées dans de telles unions ont également leur mot à dire. Elle n’est pas imposée, dans la mesure où chaque femme, qu’elle le fasse ou non, est libre de ne pas accepter un ménage polygame. D’y rester ou de partir.



Bien entendu, comme toute pratique sociale, elle n'est pas exempte de défis et de complications. Cependant, la réduire à une image de contrainte et d'injustice serait ignorer les nuances et les réalités complexes de ceux qui la vivent au quotidien.



Nous respectons votre opinion et votre ressenti personnel, mais nous croyons également en la nécessité de respecter les choix et les valeurs des autres cultures, surtout lorsqu'ils ne transgressent pas les droits fondamentaux. Le Sénégal est un pays de diversité et de modernité, mais aussi de tradition et de respect des choix individuels.



Si vous n’avez pas vu une vague d’indignation au Sénégal suite à l’apparition du Président et de ses deux épouses, c’est justement parce que ce sentiment de révulsion qui vous a été sien n’est pas partagé par la population sénégalaise. Il est important de reconnaître que les choix de vie, y compris le modèle de mariage, varient d'une société à une autre et sont ancrés dans des traditions profondément enracinées. La polygamie, pour certains, peut offrir un cadre familial et social harmonieux.



Dans vos pays d’origine il y a des pratiques que nos us et cultures ne cautionnent pas, cela ne nous donne pas cependant le droit de fustiger le choix de vos autorités étatiques.



Nous espérons que ces mots contribueront à un dialogue constructif et à une meilleure compréhension des différentes perspectives culturelles.