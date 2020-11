DISSOLUTION DU GOUVERNEMENT : HABIB NIANG EN PHASE AVEC MACKY

Le leader du Mouvement Ande Soukheuli Sénégal se dit être en phase avec le président Macky à propos de la dissolution du gouvernement. Pour Habib Niang qui était en visite à Matam, le président Sall se dit préoccupé par les difficultés que vivent les populations et le nouveau gouvernement va servir de déclic pour un Sénégal meilleur.





La dissolution du gouvernement ne fait pas seulement que des malheureux puisque certains ministres n’ayant pas été reconduits au sein du nouvel attelage. Le leader du Mouvement « Ande Soukheuli Sénégal » dirige par Habib Seck se dit être en phase avec le président Macky Sall qu’il a toujours soutenu.





En visite dans la région de Matam ou il est originaire, le jeune Habib s’est réjouis de la décision prise par le chef de l’état de mettre fin aux fonctions des membres du gouvernement.





« Le président est conscient de ce qui se passe dans le pays. Le nouveau gouvernement va répondre aux attentes et préoccupations des populations. Le Sénégal ne pouvait pas avoir mieux que le Président Macky Sall qui a occupé plusieurs hautes fonctions dans ce pays : en plus il a eu à sillonner toutes les régions et dans les profondeurs pour constater de plus près les maux dont souffrent les populations et le problème de l’emploi ».





Monsieur Niang estime que le chef de l’état sous son magistère a eu à faire beaucoup de réalisations dans plusieurs secteurs de la vie et se préoccupe des

difficultés que vivent les populations. Qui plus est, veut faire du Sénégal un pays émergent.





Conscients des lenteurs de l’exécution des travaux routiers dans la région de Matam, le chef de fil de Ande Soukheuli Sénégal précise que « les travaux de la réhabilitation de la route Wourossogui – Thilogne ont trop dure et que le président est bien conscient de la situation qui sera bientôt un vieux souvenir car étant natif de la région de Matam et reste collé au Fouta ou il a toujours obtenu la victoire aux élections avec de très bons scores ». Le natif de Matam a profité de son séjour au Fouta pour inviter les cadres et responsables politiques qui accompagne le président Maxky Sall à faire preuve dynamisme pour aider les populations car le président a beaucoup fait pour eux : non sans oublier que le fouta reste un titre foncier du Président Macky Sall. Sur les récentes