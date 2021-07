Dix ans de l’ACBEP : La contribution de Mme Socé Diop Dione, ancien Directeur Général

L’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) célèbre ses dix ans d’existence. En tant qu’ancien Directeur général durant huit (8) ans (novembre 2012 à mars 2020) de cette institution, je ne saurais rester en marge de cette célébration. Après avoir réalisé 76 projets durant mon passage et fidèle à ma vocation en tant qu’ingénieur en Génie civil, je ne pouvais pas manquer cette occasion pour magnifier le travail que l’équipe dynamique a pu faire durant cette période.





Je tiens d’abord à remercier et féliciter le président du Conseil de surveillance, Monsieur Baba Ndiaye, ainsi que tous les membres dudit conseil qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de ma mission à la tête de l’agence. Je félicite et encourage également l’actuel Directeur général, Monsieur Hamady Dieng qui a eu l’idée de marquer les dix ans d’existence, qui sont aussi dix ans de réalisations. Durant la période que nous avions eu à passer à la Direction de l’Agence, avec l’aide des différents Ministères, notamment ceux de l’Enseignement Supérieur, de la Formation Professionnelle, des Finances, entre autres, des ingénieurs et des techniciens, nous avions eu à poser des actes qui ont mis l’Agence sur les rails de la performance. J’en veux pour preuve, la relance de 102 projets de l’ancien régime qui étaient à l’arrêt lorsque nous prenions fonction. Grâce à la volonté affichée et au soutien indéfectible du Président de la République Macky SALL, de notre tutelle et à l’effort collectif des agents, nous avons pu démarrer les constructions et achever 80 % de ces projets. Ce qui est une performance au regard de la complexité de la conduite des projets de construction.





Entre autres réalisations à notre actif, nous pouvons citer la réception des chantiers de la Cité des enseignants et du bloc pédagogique de l’ Université Assane Seck de Ziguinchor, l’extension et la cite des enseignants de l’Université Alioune Diop de Bambey, l’extension avec une piscine aux normes olympiques de l’ Université de Gaston Berger de Saint-Louis, de l’ISEP de Thiès qui a été récemment inauguré par le Président de la République, Son Excellence M. Macky SALL ainsi que l’ENO (Espace Numérique Ouvert) de Kolda. Nous avons aussi livré le Projet de construction du Centre culturel de Fatick, également inauguré par le Président de la République, Son Excellence, Macky SALL ; celui de Kédougou est dans une phase de finition. La liste des projets réceptionnés est loin d’être exhaustive.





Ce n’est qu’un aperçu des acquis enregistrés lorsque nous étions Directeur Général de l’Agence. En somme, nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que 95 % des projets avaient un taux de réalisation de 100 %. Ces chiffres illustrent, s’il en est besoin, que nous avons un bilan largement positif. C’est pourquoi je me félicite de la célébration de cet anniversaire qui va mettre la lumière sur les missions de cette institution et ses résultats. D’autant plus qu’il y a un besoin de vulgarisation des avancées engrangées au cours de la décennie écoulée et se projeter dans l’avenir. Ces bons résultats ont été obtenus grâce à la collaboration des partenaires, des ministères, particulièrement celui des Finances.





Au plan administratif, nous avons bâti un organigramme qui incite les agents à se donner à cœur joie à l’œuvre. En effet, c’est aussi sous ma Direction que le Manuel de procédures a été élaboré et les divisions ont été remplacées par des Directions. J’ai nommé un directeur technique, un directeur administratif et financier, j’ai créé la Direction des marchés. En tant que Directeur, j’allais souvent à la rencontre des maîtres d’ouvrages. Nous le faisions de manière très diplomatique sous la houlette de notre ministère de tutelle qu’est le Ministère de l’Urbanisme mais également le Ministère des Finances, notre tutelle financière. Globalement, le bilan est largement positif et nous souhaitons que l’Agence reste sur la rampe de la performance.





Par Madame Socé Diop DIONE