Djibril Diatta de la S2D à Aminata Touré : « Les propositions de lois ne sont pas taillées sur les egos des personnes »

Je souhaite rappeler à Madame Aminata Touré, qui est certes juriste, mais qui semble avoir perdu sa boussole en cours de route, que les lois sont d'ordre général et impersonnel.





Il n'y a pas de loi pour Mimi, de lois pour la famille du Président, de lois pour ma Demba ou ma Samba. Tous les citoyens sont d'égale dignité devant la loi et le service public.





Les lois dépassent les égos de nos modestes personnes et il en est de même des principes généraux du droit, presque figés dans le temps et dans l'espace.





Depuis que vous invoquez un lien de parenté entre le Président de l'Assemblée Nationale Amadou Mame Diop et son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall, vous n'avez pas été, pas une seule fois, en mesure d'en établir la preuve. Cela s'appelle en droit de la calomnie, prohibée et condamnée par nos lois et règlements.





Alors, sachez que nous avons tous compris qu'il ne s'agit que de vous depuis le début, rien d'autre. Et pourtant, toutes les fonctions que vous avez eu à occuper dans ce Sénégal c'est grâce aux décrets du Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall, ces mêmes décrets dont vous pensez être plus digne que d'autres. Encore faudrait-il vous rappeler que le Sénégal regorge de valeureux citoyens dans tous les domaines. Il faut par conséquent respecter la valeur et le mérite des autres tout comme d'autres l'ont fait à votre égard. Vous n'êtes pas Présidente de l'Assemblée nationale. Et alors ? Est-ce la fin du monde ? Est-ce que le Soleil cessera de se lever sur les Sénégalais ? Est-ce nécessaire de cristalliser l'opinion autour de vous?





Hier encore, la lettre de la député n'a même pas encore été déposée qu'elle a choisi de la médiatiser largement. Quelle moralité !





Pour finir chère madame, votre proposition de loi qui n'existe nulle part au monde d'ailleurs, sinon que de par votre plume, vous pouvez la regarder comme un souvenir qui ne vous grandira pas.





Je vous rappelle les dispositions de la Constitution, que vous avez dû oublier dans votre course aux titres et grades, et qui consacre en son préambule : "l'accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux" et "l'égal accès de tous les citoyens aux services publics". Peut-être que vous méconnaissez ces principes généraux du droit repris par notre Constitution. Autant nous faire adopter une nouvelle constitution, qui serait à part et en marge du monde.







Djibril DIATTA

Directeur des structures de la S2D