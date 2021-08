Doudou Ka, la mise en œuvre de la vision du président Macky Sall (Par Ansoumana SANÉ)

Doudou fait jaser ? Et alors. N’en déplaise à qui ? Avec un style digne d’un amateur, un pseudo journaliste titre comme suit « À quoi joue Doudou Ka ». Il me plaira donc de vous dire exactement à quoi joue le Directeur général de AIBD SA.En effet nommé par le Président de la République son Excellence Monsieur Macky SALL à la tête de AIBD SA, i y’a seulement huit(8) mois, il a été instruit au sieur Doudou Ka de mettre tout en œuvre pour que notre aéroport soit une référence non seulement pour la sous région, mais pour toute l’Afrique. Connaissant bien son domaine, l’homme, l’ingénieur des Ponts et Chaussées, le banquier d’affaires, connu pour son expertise, son expérience dans la gestion des grands projets et son amour pour le Sénégal et son engagement passionné pour son développement, n’a pas perdu de temps pour donner corps à la volonté du Chef de l’Etat.Avec humilité, la détermination, la compétence et le pragmatisme qu’on lui connaît, Doudou Ka a conduit les travaux techniques qui ont mené au Conseil Présidentiel sur le hub aérien et s’est vu confié la mise en œuvre du hub aérien en plus d’hériter des 13 aéroports régionaux qui étaient encore géraient par les ADS. C’est donc une preuve par neuf que le Président de la République sait bien que l’homme est à la hauteur de sa mission.À ce jour les travaux de l’aéroport de Saint Louis sont dans un état d’avancement plus que satisfaisant et seront livrés à bonne date. Il s’y ajouté aussi la libération des emprises ainsi que l’indemnisation des impactés. Il y’a en plus la construction du local pour le détachement de la gendarmerie de Capskring et surtout depuis qu’il a hérité des ADS, en juillet 2021, il s’est vu confier le défi herculien de sauver la saison touristique qui doit démarrer ce 1er décembre 2020, alors que depuis 2020 l’aéroport de capskring ne respecte pas les normes internationales de sécurité de la navigation aérienne.Pour Ziguinchor, il suffira d’y faire un tour pour voir les changements déjà notés alors que beaucoup d’autres actions sont en cours notamment la signature de la convention avec l’UCG pour la mise en œuvre du programme zéro déchet du Président de la République dans les zones péri aéroportuaires et la réfection de l’aérogare. À rappeler que pour les mêmes motifs, les communes environnantes de l’aéroport Blaise Diagne ont bénéficié d’un montant de 1 milliards d’investissement pour améliorer le cadre de vie et permettre aux populations de vivre décemment.Pour preuve, le Ministre du Tourisme et des Transports aériens à tenu à féliciter le Directeur général de AIBD SA devant toutes les autorités aéroportuaires lors de sa récente visite à l’aéroport le 25 Août 2021 pour les changements majeurs déjà apportés au niveau de la plate-forme aéroportuaire depuis son arrivée il y’a seulement 8 mois.Pour mettre en œuvre tout ceci, il s’est attaché les sévices de sénégalais compétents, rigoureux et experts dans leurs domaines d’activités. Si il devait les chercher à la planète Mars alors retenait qu’il s’y rendrai volontiers pour la réussite de sa mission.AIBD en tant que entité nationale s’inscrit dans la vision du Président Macky SALL de faire de notre pays un hub logistique et sportif. C’est pour cette raison et d’autres plus évidentes que le Directeur général Doudou ka a accompagné notre équipe nationale de basketball à travers une convention légalement et légitimement signée. Ça devrait plutôt faire plaisir que nos vaillants et vaillants lions et lionnes soient accompagnés. Ils le méritent pour tout ce qu’ils ont donné pour notre Pays. Dès trophées majeurs.Faites un tout à AIBD SA, vous trouverez des agents dévoués et plus que jamais motivés à accompagner le Directeur général Doudou Ka car les conditions de travail n’ont jamais été aussi bonne depuis son arrivé et surtout AIBD SA est devenue la seule autorité aéroportuaire du Sénégal à côté de l’autorité de l’aviation civile Anacim et de la compagnie nationale Air Sénégal SA.Nous n’en dirons pas plus. Mais AIBD a repris la souveraineté de notre aéroport grâce aux actions du DG. Le Sénégal a de quoi être fier de lui, le Président de la République est fier de Doudou Ka et nous collaborateurs et autorités dans l’aéroport sont fiers du travail du DG de AIBD SA.Vous voulez savoir à quoi joue Doudou Ka ?Doudou Ka met en œuvre la vision du Président Macky SALLDoudou Ka positionne notre aéroport comme 1er hub aérien dans la sous régionDoudou Ka reconstruit nos aéroports régionauxDoudou Ka est notre premier espoir sur le terrain pour la reconquête de la majorité présidentielle dans le département de ZiguinchorDoudou Ka travaille beaucoup, travaille toujours, travaille encore, sans se reposer .Voilà à quoi il joue.