Doudou Ka, une alternative crédible pour la reconquête politique de la Casamance (Par Assane Sagna)

Doudou Ka, une alternative crédible pour la reconquête politique de la Casamance

Lors des dernières élections, tous les observateurs avertis pensaient que Doudou Ka, le Directeur de l’Aéroport international Blaise Diagne, serait utilisé comme joker pour faire face à Ousmane Sonko et sa coalition à Ziguinchor. La raison est que les deux jeunes leaders sont de la même génération, se connaissent bien et se sont mesurés sur le terrain de la mobilisation à Ziguinchor. Doudou Ka était ainsi la meilleure carte, la pièce maîtresse que notre coalition pouvait jouer.





Mais, contre toute attente, Doudou Kâ avait été écarté des investitures au profit de Benoît Sambou.





Résultat : notre coalition «Benno Bokk Yaakaar» avait échoué lamentablement face à « Yewwi Askan Wi » d’Ousmane Sonko.





Aujourd’hui, force est de reconnaître que Doudou Kâ est le seul capable de relever le flambeau du parti et de la coalition « Benno Bokk Yaakaar» à Ziguinchor. Son poids politique est incontestable et le travail colossal qu’il a déjà abattu dans la capitale du Sud parle de lui-même.





Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, banquier d'affaires et homme politique chevronné, Doudou Ka est sans contexte l’homme qu’il nous faut pour fédérer tout le monde.





Homme multidimensionnel, il est issu de parents métissés, peul du Fouta, toucouleur du Ndoucoumane, Wolof du Cayor, Diola du Sud et peul du Fouta-Djalon. Bref, à lui tout seul, il représente le Sénégal en miniature.





Il a une solide formation et est crédité d’un très bon pédigrée. Ancien conseiller technique du directeur général de l'Agence de promotion des investissements et grands travaux (APIX) chargé des grands travaux (autoroute à péage Dakar-Thiès, nouvel aéroport international Blaise Diagne, chemin de fer Dakar-Bamako et nouvelle capitale administrative), Doudou Ka est l’un des concepteur du programme «Yoonou Yokkuté» (le Chemin du Véritable Développement) avec lequel le président Macky Sall a battu campagne victorieusement en 2012.





Son engagement politique aux côtés du président Macky Sall est connu de tous. Il a réussi à élargir les bases de l’Alliance pour la République dans cette partie sud du Sénégal. Il avait mis en place un mouvement politique dénommé « Falaat Macky Sall ak Doudou Ka » (FMD) composé de plus de 40 maires de communes et de responsables de structures politiques, issus de différentes formations. Une structure qui s’était fixé pour objectif d’assurer la réélection du président Sall en 2019. Chose qu’il avait réussi brillamment.





Il a fait ses preuves dans la massification et la mobilisation de l’électorat en faveur de la mouvance présidentielle au référendum de 2016 et aux élections législatives de 2017.





Dans son élan de générosité pour son terroir, Doudou Ka a doté d’ambulances médicalisées toutes les structures de santé du département de Ziguinchor, les mosquées, les églises, les Asc, le casa sport…Pour dire que Doudou Ka est au service total de la Casamance.





Comment peut-on avoir un homme de sa dimension et ne pas le traiter à sa juste valeur ? Pour ma part, je reste convaincu qu’il est l’homme qu’il nous faut à Ziguinchor.