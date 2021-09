Droit de réponse de Omar DRAME

Suite à une contribution parue sur Seneweb le 23 Septembre 2021 , un certain Mohamed NDIAYE partisan du Ministre du Pétrole et des Énergies a attaqué mon intégrité morale, j'ai décidé donc d'apporter une réplique.





Par amour pour la vérité..., Svp calmez vous un peu les énergumènes de Sophie Gladyma.

Il suffit qu'on parle de votre leader pour que vous vous excitez tous. Sanchez que j'ai pas encore terminé, dorénavant, c'est la loi du talion: œil pour œil, dent pour dent.





Je m'étais fait une philosophie : celle de ne pas répondre à un énergumène a la langue de vent qui calporte des propos mensongers en vers ma modeste personne.

Une constance malhonnête qui produit toujours une pensée en déroute. Mais hélas je ne saurai me taire devant tant d'ignominie et d'ignorance.





Moi Omar DRAME, mon seul tort est de poser des questions politiques au ministre, au lieu d'y apporter des réponses, je suis attaqué personnellement. Mon combat a été et restera toujours un combat de principe et de justice. Notre leader, le Président Macky Sall nous a appris qu'il faut combattre l'injustice qu'elle qu'en soit la forme. Mon intégrité morale ne souffre d'aucune incongruité car je sais en politique que l'engagement d'un homme politique doit s'accomodé de l'hetique, de la morale et de la loyauté.





Le Mal de notre Commune est bien évidemment la prostitution politique que mènent certaines personnes pensant que pour être au devant de la scène, il faut plaire à un certain leader en perte de vitesse dans sa Commune. Ces personnes sont indignes et font honte à lApr, à la mouvance présidentielle et au Président Macky Sall





Votre leader est le mal de la commune de Joal fadiouth. Elle est affamée. Et, omnubileé par le feuteuil de maire et pour elle cela passe par le fait de vouloir semer la zizanie au niveau du parti, au point de pousser les personnes à s'attaquer aux honnêtes citoyens, mais cela ne prospérera. Elle nous trouvera sur son chemin. Celui qui a peur d'être critiqué n'a pas compris la politique. Elle n'a jamais gagné une élection à Joal. On se rappelle de sa déroute en 2014 devant le Maire actuel qui l'a battu à platte couture et même dans son propre bureau de vote a fadiouth. Elle était arrivé 4eme position. Tant qu'il me reste un souffle de vie, je serai toujours là pour alerter notre leader Macky Sall.





En effet,le Ministre Sophie Gladyma ne fait pas l'unanimité et son leadership est contesté dans sa propre localité mais aussi dans le département de Mbour. Sa politique de vouloir mettre à côté les courageux membres du parti mais aussi pensant que l'argent peut régler tout, a été longtemps démasquée. Elle est en perte de vitesse et fonce directement vers la mort politique et l'abîme.

C'est pourquoi je suis déterminé à freiner les acolytes et les completeurs du ministre qui veulent saboter le bilan du Président Macky Sall.