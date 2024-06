Son excellence Monsieur le Président de la République est-il au courant que le Sénégal dispose de la troisième usine de production mondiale de vaccin et la premère en Afrique ?

Quel meilleur prétexte pour visiter le vaccinopole de Diamniadio sous l’égide de l’Institut Pasteur de Dakar.



« Le Président de la République à Paris ce mercredi 19 juin 2024 », d’après un communiqué officiel de la Présidence de la République.

Faisant suite à l’invitation de GAVI-l’alliance du vaccin, et de l’Union Africaine, le chef de l’État sénégalais se rendra à Paris pour prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales.





Une rencontre de haut niveau à laquelle participera le Président de la République et qui marquera le lancement de l’initiative « Accélérateur de la Production des vaccins en Afrique(AVMA)», mais également le début de la campagne de reconstitution des fonds de GAVI pour la période 2026-2030.





Il sera question de faire un plaidoyer fort pour la reconstitution des fonds pour le financement de la vaccination dans le monde.



Cette opportunité devrait être le prétexte idéal pour le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour visiter le vaccinopole qui se trouve au Sénégal, précisément à Diamniadio.





Un complexe frambant neuf qui répond aux enjeux de la fabrication de vaccins contre la Covid-19, la rougeole et la rubéole.



L’Institut Pasteur de Dakar, à travers le leadership du Docteur Amadou Alpha Sall, un expert émérite appuyé par une équipe compétente,va produire des vaccins à moindre coût pour permettre un meilleur accès aux soins.





C’est un chantier de 1.300 sur financement de la Banque européenne d’investissement(BEI)pour un montant 75 millions d’euros sur les 220 millions de dollars(206 millions d’euros)requis pour Madiba un des bâtiments du Vaccinopole.