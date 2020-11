Élections américaines : Trump ou Biden ...la dernière ligne droite, éclairage historique! Par le Colonel (er) M.Adje

Les élections américaines entament leur dernier virage par les dernières empoignades entre candidats dans l'espoir de convaincre l'électorat et faire pencher la balance de son côté !La caractristque de ces élections de 2020 est qu'elles suscitent peu d'engouement notamment en Afrique contrairement à celles qui , peu nombreuses du reste, dont le timing dans un contexte géopolitique particulier, laissaient entrevoir un profond changement dans les relations Internationales ou la perspective, souvent déçue, d'une place de choix de l'Afrique dans la politique américaine!Aujourd'hui ce n'est plus l'espoir "d'une nouvelle frontière " entre le monde de la 2ème Guerre Mondiale personnifié par Nixon, Vice president du Général Eisenhower ( ancien Commandant en chef des forces alliées en Europe) et un nouvel ordre international prôné par JF Kennedy dans un duel plus qu'indecis remporté par Kennedy dans un mouchoir de poche.Ce n'est pas non plus le duel Nixon -Hubert Humphrey de 1968 arbitré pour la première fois par un troisième candidat indépendant ,George Wallace, sur fond de Guerre du Vietnam dont le monde espérait la fin.Il en fût de même pour le duel Reagan -Carter dans le contexte particulier de la "crise iranienne" et des empoignades George W.Bush - Clinton en 1992 marquées par la Chute du Mur de Berlin en 1989, l'implosion de l'Urss en 1991et la fin de la Guerre Froide qui laissait présager de l'émergence d'un "nouvel ordre in international " tant rêvé mais jamais accompli.Il y a enfin l"emotion du duel Obama- Mc Cain ( pilote de l'Aéronavale et héros du Vietnam) qui a tenu toute l'Afrique et le Monde entier en haleine du fait de la personnalité des protagonistes et du symbole qu"ils représentaient pour une Amérique à l'image écornée par la Guerre du Golf!Aujourd'hui rien de tout cela, le seul enjeu demeure la défaite de Trump et le retour au multilatéralisme dans le cadre de relations internationales apaisées ! Quels sont donc les avantages et les inconvénients de la candidature de Biden face au roc Trump?La victoire de Trump en 2016 face à une Hillary Clinton archi favorite a de quoi refroidir les ardeurs de ceux qui espèrent une victoire sans péril de Biden.Bien sûr, il faut rester prudent tout en relevant que Hillary traînait des handicaps que l'on n' avait pas identifié de prime abord tellement le néophyte Trump semblait ne pas faire le poids devant l'expérimentée Hillary.Ainsi un des désavantages de Hillary, dont ne souffrirait pas Biden, c'est que "Hillary est une femme " ( une tautologie) dans une amérique qui laisse peu de place au leadership féminin.Elle a aussi été associée pendant huit ans dans la gestion des affaires de l'État à côté de son mari, ce qui est loin d'être un avantage. Elle était aussi l'ennemi juré des Republicains qui ne lui ont jamais pardonné son rôle dans le "Watergate"!En plus Trump a été servi par un slogan qui a fait très mal à la campagne de Hillary et qui consistait à dire aux américains qu'en cas de victoire de Hillary l"Amerique aurait été dirigée par deux familles ( familles Bush et Clinton) pendant plus d'un quart de siècle.Cet argument a sûrement fait mouche et servi les desseins de Trump.Aujoud'hui rien de tout cela, Biden est un homme face à un adversaire qui ne fait pas bien sûr dans la dentelle, un éléphant dans un musée de porcelaine mais un géant aux pieds d'argile tellement il défie " l'establishment"!Biden a aussi une bonne expérience politique en tant que vice president de Barack Obama et président du Senat pendant huit ans .Toutefois cet avantage est mitigé par le fait que seuls neuf vice-présidents ont réussi dans l"histoire politique américaine à acceder a la magistrature suprême et parmi ces vice-présidents seuls quatre sortants ont été élus pour succéder au président en exercice ( John Adams en 1796, Thomas Jefferson en 1800, Van Burenen 1836, George Bush père en 1980 ) , Truman en 1948 et Lindon Johson en 1964 après avoir terminé le mandat de Roosevelt décédé 1944 et de Kennedy assassiné en 1963) de même que Theodore Roosevelt en 1904 après l'assassinat de McKinley en 1901.Un seul vice-président à été élu plusieurs années après son mandat , le président Richard Nixon en 1968.Mais le cas de Nixon en 1968 permet de nourrir quelques espoirs concernant l'accès du vice-président Biden à la Maison Blanche par élections.En effet Nixon vice-président du General Eisenhower ( 1952-1960) battu par Kennedy aux élections de 1960 et huit ans plus tard en 1968 Nixon gagne les élections devant Hubert Humphrey et George Wallace!Ce cas ressemble fort à celui de Biden pour qui les quatre années passées en dehors de l'Executif lui ont sûrement servi a tisser sa toile.A cela s'ajoute le vote des minorités ( noirs, hispaniques surtout) que l'ex president Barak Obama et la colistière Kamala Harris pourraient aider à mobiliser et qui pourrait peser d'un poids certain sur l'issue du scrutin.Ainsi donc à quelques encablures du verdict des urnes on peut faire preuve d'un optimisme mesuré quant à la victoire finale de Joe Biden tout en restant vigilant du fait des capacités insoupçonnées de Donald Trump de renaître de ses cendres grâce à son enracinement dans l'Amérique profonde, raciste et misogyne qu'il a réussi à réveiller après "l'épisode Barak Obama".Colonel (er) Mamadou AdjeAncien stagiaire dans les écoles américaines (Us Army)< 26> [email protected]