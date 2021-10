Élections municipales à Diarrere: l'enjeu n'est pas de gagner mais plutôt de développer la commune.

Il me plaît d'apporter un soutien appuyé à ce digne fils du Sine dont l'engagement pour sa commune de Diarrere est de notoriété publique. Un engagement sans faille et constant au service des populations, doublé d'une vision pertinente de développement du territoire qui mérite soutien et adhésion des populations. Tel est Moise Sarr, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères, chargé des Sénégalais de l’Extérieur.



Après environ plus de deux années de collaboration, j'ai vu en lui un citoyen engagé au service exclusif de son pays. Un homme politique loyal, dévoué, sincère et fidèle au Président Macky Sall. J'ai vu en lui un patriote prompt à servir son pays et à accompagner ses compatriotes avec un sens élevé de l'Etat. Un travailleur acharné et préoccupé par le résultat.



Aujourd'hui plus que jamais, il est crucial que des leaders de sa génération puissent peupler davantage l'espace public et accéder à la gouvernance locale afin d'impulser une nouvelle dynamique au sein de nos territoires pour mieux accompagner la vision globale du Plan Sénégal Emergent au niveau local.



C'est pourquoi je demeure convaincu que l'enjeu des prochaines élections locales pour Diarrere n'est point de gagner mais plutôt de porter à la tête de la commune une personne porteuse d'une ambition de développement et d'ouverture à l'international pour accroître les opportunités de financement du développement local. Et en cela, nul n'est plus placé que lui pour aider Diarrere à bénéficier d'un réseau dense à l'international pour accroître la coopération décentralisée en vue de combler le déficit des ressources publiques; gage d'un financement optimal du développement local.



En le portant à la tête de la commune de Diarrere, les populations du Sine retrouveront en ce digne fils de son père, Pa Jo, Feu Tonton Joseph Sarr, ancien PCR de Diarrere, une personne capable de porter leurs espoirs et espérances d'une vie meilleure et d'un territoire viable, porteur de développement durable.



A la Coalition de la Grande Majorité Présidentielle, je voudrais recommander vivement, modestement et promptement, la candidature de ce travailleur hors pair, d'un homme vertueux doublé d'un gentleman légendaire. Tel est Moise Diardiegane Sarr, mon candidat à la Mairie de Diarrere à qui je souhaite bon vent et plein succès pour cette belle et exaltante mission au service des populations de Diarrere, du Sine et bien au delà. Puisse le Seigneur lui faciliter la suite.



Babacar BA

Président Alternatives Citoyennes.