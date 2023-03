En attendant que force ne revienne au peuple (élection), elle doit rester à la loi (Par Ousseynou Samb)

« Ce qui maintient les cites des hommes c’est le noble respect de lois » nous dit Euripide. Par conséquent dans une république, il ne saurait y avoir de privilège de fortune ou position politique pour se soustraire aux lois. Si Ousmane Sonko n’est pas jugé, ce serait la fin de l’Etat, ce serait le retour à la justice privée car il suffira pour tout citoyen qui a un problème avec la justice de mettre la pression nécessaire soit confrérique, soit familiale ou régionale pour faire arrêter la procédure. Quel que soit le prix, quel que soit les conséquences, le Sénégal devra le juger car il en dépend de la survie de nos institutions. Euripide avait raison, c’est la justice qui empêche aux citoyens de se faire justice eux-mêmes, de laver leur honneur eux même. Sonko a accusé Mame Mbaye Niang de vol de 29 milliards. Mame Mbaye Niang a le droit de porter plainte pour laver son honneur parce qu’ils les ministres s’ils ne sont pas au-dessus des lois ne doivent pas être en dessous. Des journalistes et des groupes de presse ont été convoqués et condamnés par le tribunal pour la même affaire. Aucun trouble, aucune émeute, aucune manif. Un ancien Premier Ministre a été convoqué il y a quelques jours, il est parti répondre et est rentré chez lui. L’ancien Président Wade, l’actuel Président Macky Sall, et l’ancien Premier Ministre Idrissa Seck, Karim Wade ont tous été convoqués et sont partis répondre. En quoi Sonko est-il supérieur à Wade, Macky Sall et Idrissa Seck ou aux journalistes condamnés dans la même affaire ? Serait-il au-dessus des lois parce qu’il a des hordes de fanatiques et contrairement à Wade, il est prêt à marcher sur des cadavres. En tout cas en deux ans d’opposition, il a fait plus de morts que Wade en 26 ans d’opposition. Si l’Etat recule ce sera sa fin car si l’Etat ne peut plus protéger, rendre justice, chacun ira recourir à des hordes soit politiques ou identitaires pour se défendre ou se faire justice. Tous les « rentiers de la tension » de la société civile qui sont des « laquais » de Pastef comme dit Hamidou Anne particulièrement Alioune Tine veulent la destruction de l’Etat. Combien de fois avons-nous entendu cette même société civile dégénérée dire que « sans justice il n’y a pas de paix possible pour faire juger Habre » et tant d’autres. Et maintenant subitement, pour sauver leur poulain, gourou et associé, Alioune Tine propose le contraire c’est-à-dire sacrifier la justice et l’Etat de Droit pour Sonko. En attendant la prochaine élection pour que force reste au peuple, elle doit rester à la loi. Et on peut faire confiance à la loi et nos magistrats qui depuis le début de l’Affaire Sonko /Mame Mbaye ont répondu favorablement aux requêtes de Sonko, malgré l’opposition du parquet et de la partie civile. C’est une preuve d’indépendance mais cela n’empêchera Sonko de jeter l’anathème et le discrédit sur les magistrats et de continuer sa stratégie de récusation automatique des juges pour justifier une condamnation inévitable. Discréditer les juger pour les accuser d’être à la solde de l’Exécutif quand il sera condamné. Une stratégie machiavéliquement simple. Si les juges écrivaient sous la dictée de l’Exécutif, il n’y aurait pas eu 3 reports. Mais par ces reports les juges montrent que le temps de la justice n’est celui de la politique. Pour l’instant Sonko applaudit des mains les juges mais il ne manquera pas de leur jeter la pierre quand la décision du tribunal ne lui sera pas favorable. Pour l’instant il a oublié qu’il avait récusé le juge Pape Mouhamed Diop.