En route vers le second quinquennat de Macky Sall (Par Amadou Dawa Diallo)

Excellence, Président de la République, Monsieur Macky Sall, vous avez tout fait pour le Sénégal. La continuité de votre action s’impose pour le bien-être de nos concitoyens. Bilan élogieux et irréprochable. Exploitation prochaine du pétrole… Et si Macky Sall était le « salut » du Sénégal ?



«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années», dit l’adage. L'entretien que le Président de la République Macky Sall a accordé au talentueux journaliste El Hadj Assane Guèye de la Rfm a permis d’éclairer davantage le bilan plus qu’élogieux du Chef de l'État à la tête de notre pays depuis 2012. Et, il est loin d'être exhaustif. En effet, le président de la République a posé les jalons de l'émergence du Sénégal. Ce n'est plus des chimères. C’est du concret. Macky Sall a largement dépassé ses prédécesseurs en termes de bilan en douze (12) ans seulement à la tête de notre jeune Nation.





Dans les patelins du Sénégal des profondeurs, les réalisations du régime sont visibles partout. Elles changent le quotidien des populations. Ce qui montre que le Président Sall s'inscrit dans le temps de l'action. Une action qui n’est pas encore achevée. Nous Sénégalais, devons travailler à pérenniser les bonnes actions. Par devoir. Le Président refuse de se prononcer sur son éventuelle candidature en 2024 pour ne pas divertir ses partisans privilégiant le travail, le dialogue politique au plus haut niveau avec toutes les forces vives de la Nation. Mais, sa candidature est impérative. C'est une demande sociale.





Sans risque de me tromper, je suis sûr que les bénéficiaires des Bourses de sécurité familiale veulent encore voir Son Excellence Macky Sall à la tête du Sénégal, poursuivre ses œuvres sociales, une politique axée sur l'équité territoriale et l'inclusion. En guise d'exemple, vous avez étanché la soif de nombreuses populations notamment dans la zone sylvopastorale. Des forages construits partout, des réseaux d’adduction en eau potable vers plusieurs villages et hameaux. Ce n’est pas la providence, mais des améliorations sont nettement constatées à travers tout le Sénégal.

Votre politique sociale impacte tous les ménages, les plus vulnérables surtout. Avec l’agence CMU, la Couverture maladie universelle offre aujourd’hui la possibilité aux personnes les plus démunies de bénéficier d’une couverture risque maladie. Sans oublier les Bourses de sécurité familiale qui garantissent à plusieurs familles sénégalaises le minimum vital. Oui, Excellence, vous avez fait mieux que vos prédécesseurs. Quoi donc de plus normal de rester et nous gratifier encore de belles perspectives, de nouvelles réalisations.





Le budget de l’Etat, vous l’avez dit, de 2450 milliards en 2012, vous l'avez porté à 6400 milliards de francs Cfa et notre croissance en 2023 devrait être de l’ordre de 8,8 %. Un budget orienté vers des investissements prioritaires avec une part importante réservée aux infrastructures publiques d’envergure. Construction de routes, des ponts et autoponts qui ont fini de désengorger la capitale sénégalaise et de désenclaver les régions de l’intérieur du pays. A cela s’ajoute, la modernisation du transport urbain avec le Train express régional (Ter), mais aussi le Bus rapid transit dont la mise en circulation est prévue très prochainement. Qui dit mieux ?





Le monde devient de plus en plus incertain, les économies des pays sont durement éprouvées. Mais, face à l'inflation mondiale, le président Macky Sall n'a pas lésiné sur les moyens pour subventionner des secteurs comme l’énergie, et aujourd’hui l’agriculture pour la souveraineté alimentaire de notre pays. L'agriculture étant un pilier fondamental pour la sécurité alimentaire et la souveraineté, le Président a multiplié des initiatives visant à renforcer la production, par ricochet, réduire la dépendance à l’extérieur. En décidant d’allouer une dotation budgétaire exceptionnelle et historique de 100 milliards de francs CFA à la campagne agricole 2023-2024, pour renforcer la politique de souveraineté alimentaire, le président montre son attachement et sa volonté à mettre fin la dépendance du Sénégal vis-à-vis de l’Extérieur dans une période de conjoncture et de repli sur soi.



Sous un autre registre, notamment sécuritaire, une ceinture de feu entoure le pays, mais, vous avez fait de votre priorité la sécurité des Sénégalaises et des Sénégalais. Votre leadership et votre clairvoyance avec les investissements faits sur les équipements des Forces de défense et de sécurité font que le Sénégal est jusque-là épargné des menaces terroristes.





Sous votre magistère, le Sénégal, bon élève en démocratie par rapport à plusieurs pays africains, nous avons une opposition forte qui s'oppose au point de se permettre l’inconcevable liberté de ton et d’expression. Tranquillement, vous gouvernez et refusez de vous laisser divertir.