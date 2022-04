Enfin Il « Le Mélenchonisme » sort vainqueur (Par Malick Mbow)

La remontada… Oui la France des couleurs, de la réalisation, de la jeunesse d’Outre-mer, des Français de Dakar, de l'Afrique, de la France de l’espoir. Je dirais bien de la France porteur d’espoir au-lieu de porteuse parce que tout simplement dans la résonance le mot porteur me semble plus piquant que porteuse. Mélenchon est-il espoir ou l’espérance de demain ? Pas de Mélenchon en personne pour les joutes futures mais pour ce qu'il a incarné durant sa vie politique. Cet esprit « Mélenchon » sera la France de demain en ce sens qu'il a défendu une ligne de vie qui fera le bonheur de la France. Oui, de 18 à 34 ans, la masse jeune de la France de l’espoir vient de reconquérir le terrain « des voix » à la différence de « reconquête » la vraie et l’image de la France que nous aimons et que nous continuerons d’aimer refait surface et c’est bien Mélenchon qui en est l'avant-gardiste tant son discours bien guttural était teinté d'un humanisme et d'un appel à la solidarité incommensurable. Après Mitterrand « la pyramide du Louvre », de Delors « à la France de l’Europe », de Chevènement « à la sagesse d’esprit », de Rocard « au socialement vrai » et enfin, de Chirac « le sentimentalement vrai ». Arrive ce grand Monsieur dit Jean Luc Mélenchon comme l’indique son nom un authentique français mais qui a la finesse du Mélange, il sait et il a su le faire un cocktail dynamique qui aurait été bénéfique à la France mais hélas… Malencontreusement ou heureusement la 3ème place lui évite de faire un travail qui lui aurait pris trop de temps. Oui aujourd’hui l’Europe a besoin de se reconstruire autour d’un grand réveil c’est à dire s’ouvrir les yeux et comprendre ses priorités surtout d’éviter la bataille inutile. Les enjeux sont aussi importants qu’il faut penser le monde autrement ; c’est l’environnement, l’écologie, la santé et surtout le vivre-ensemble avec un pouvoir d’achat décent et non un RIM. En ce moment le monde doit être uni à la massification des idées d’ensemble, le vivre ensemble, contre la dénaturation de l’humain, la guerre par les armes est tout à fait révolue, c’est le temps des débats d’idées, des argumentset s’il le faut des compromis pour la paix et non des images révolues qui défilent en boucle devant nous entre la Russie et l’Ukraine : un peuple de même sang qui s’en sanglante aux yeux du monde entier alors qu’il aurait suffi de jouer la pacification mais hélas les plus forts sont dans le rôle de l’assistance au détriment du plus faible en occultant délibérément l’essentiel.

Mélenchon lui, a écouté et proposé et voilà pourquoi de zéro pour cent le cher Monsieur arrive à 1 puis a 2 et 21, 95 presqu’à 22% sans Jadot, sans Hidalgo, sans Arthaud sans Poutou. Pourquoi parce qu’il est authentique, il parle vrai, son langage est universel, il est comme, il a su le dire « je suis la République ». et c’est tout à fait vrai car la République c’est le peuple sans distinction de race, de couleur, d’origine c’est le rassemblement de femmes, d’hommes, d’enfants, de jeunes qui veulent qu’une chose de vivre en parfaite harmonie dans la condition de bien être, de protection sociale et dans la diversité culturelle. La France de demain c’est la jeunesse à l’unisson derrière un homme que si Dieu le permet sera dans 5 ans le porteur et le poseur de cet espoir de la France universelle si comme il l'a dit il ne renoncerait pas à poursuivre sa carrière politique. Il avait pourtant un destin pour la France que nous voulons et pour cela il faut continuer à marquer de son bulletin, maintenant et partout où il le sollicite à ses intimement et idéologiquement proches ; l’espoir vous ressemble parce que tout simplement auprès de lui, l’odeur d’un parfum qui sent bon enveloppe la France actuelle. Pas de précipitation, laissez-le vous tendre la perche, quand il le voudra parce qu'en face vous avez des gens prêts à tout pour renverser ou diviser de cette lueur de la vraie France de bientôt. Encore bravo à le Mélenchonnisme. Nouvelle idéologie, porteuse de tous les espoirs d'une France réconciliée à elle-même, unie et solidaire. Moi j’y adhère.







Malick Mbow Architecte