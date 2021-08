Famara Ndiaye : "Le vrai visage de certains "soi-disant opposants" est mis à nu"

L’annonce de la grande coalition réunissant les principales forces vives de l'opposition, suscite des réactions hypocrites de certains acteurs du landerneau politique sénégalais.





En effet avec leurs réactions négatives, le vrai visage de certains "soi-disant opposants" est mis à nu.





Il ne serait pas incongru de rappeler certains faits à certains qui sont subitement devenus amnésiques. Thierno bocoum, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aurait oublié l’alliance Soupou Kandia qu’il a intégrée en 2019 pour soutenir la candidature de son ex mentor qu’il avait quitté quelques mois plutôt sous prétexte qu’il fallait un changement générationnel.

Et pourtant Ousmane Sonko n'avait pas fait de commentaire sur son choix. Il oublie qu'il avait demandé le poste de directeur de campagne de Sonko comme condition, ce qui lui fût refusé de façon courtoise.





En quoi est la question d'une alliance pour faire barrage à un autocrate qui recherche lors de ces locales une légitimité pour annoncer sa 3e candidature gênerait?





Le plus intriguant dans cette prise de position, c’est qu’il s’attaque à 3 leaders en ignorant sciemment celui qui a annoncé et fait la promotion de cette coalition.





Thierno, tu as le droit de ne pas être d'accord avec tout, tu as le droit d'avoir une dent contre ces trois leaders auxquels tu t'attaques (ou te prépares à attaquer). Tu n'a cependant pas le droit de pondre des réactions farfelues et dénuées de tout argument soutenable. A moins que tu ne cherches à t'agiter pour te faire remarquer par qui tu sais ? Serais- sur les traces de ton ex mentor ? Serais-tu entrain de te tailler un carrure usurpée d'opposant à l'opposition ?





Quand on veut bander les muscles, on le fait jusqu’au bout.





Famara Ndiaye