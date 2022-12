France-Angleterre : congratulations Sir Hugo Lloris ! (Par Yacine Ba Sall)

Lloris a été grand, lui , l’Anglais de France avec ses 10 ans de Tottenham ou le Français d’Angleterre….

Les Bleus ont remporté le match.





Les anglais sont repartis comme ils sont venus : précis, efficaces, méthodiques.





Le jeu aura été intense, avec un suspens épais jusqu’à la dernière minute. Ces deux équipes nous ont littéralement tenu en haleine.





Combien de balles a-t-il stoppé avec le talent, la capacité de concentration et le calme que l’on lui connaît ? Durant tout le match , il a veillé au grain, il a surveillé ces anglais comme du lait sur le feu. Les Bellingham et autres McGuire, Saka… tous « dangereux ». Les « Siki Saka » (facéties) du puissant Saka il a su les juguler. Saka, si confiant en lui-même, a été déstabilisant pour les français durant tout le match.





En réalité, l’équipe française entière n’a pas été en reste. Magnifique premier but de Aurélien Tchouaméni, Il l’a voulu si fort. Il y a cru. L’intentionnalité a fait le reste. Second but libérateur d’Olivier Giroud qui, décidément, semble attirer les balles comme des aimants. Fantastique Olivier Giroud. Ce n’est pas peu dire ! L’homme aux 53 buts en équipe de France. Plus que Thierry Henry !





Kylian Mbappé n’a pas marqué de buts. Mais le buteur-passeur, qu’il est, a su briller, tout en vélocité et en détermination comme à son habitude. N’est ce pas lui qui s’est dit « en mission » lors de cette Coupe du Monde ? Quand il intervient, on a envie de dire « Silence.. Mbappé joue », tant il est adroit et spectaculaire. Pour les Anglais, il s’est agi durant tout le match de le museler. Mbappé est en train de devenir une légende du football, si ce n’est déjà fait.





L’autre ailier Ousmane Dembélé, presque aussi supersonique que Kylian nous a régalé avec son jeu sobre .





Deux jolies passes décisives pour Antoine Griezmann.





Très beau jeu de Adrien Rabiot qui, vers la fin du match, s’est retrouvé seul, encerclé par une poignée d’anglais et qui a tiré une balle vigoureuse, déviée par Jordan Pickford, le gardien de buts anglais.





N’oublions surtout pas Didier Deschamps. Ce coach plein de bon sens. Qui peut s’enthousiasmer et se reprendre d’une minute à l’autre. Qui a gagné la Coupe du Monde deux fois (en qualité de joueur et d’entraîneur) . Il a su procéder à une très belle sélection. A l’instar de notre Aliou Cissé. Il a su créer un groupe de joueurs solidaires. Des antistars malgré leur gros talent individuel. Il leur a inculqué la valeur travail. Un groupe dans lequel il n’y a de place ni pour les médiocres ni pour les frasques. Il leur a appris à avoir le triomphe modeste. Chapeau bas aux coachs que l’on oublie souvent et qui abattent un travail formidable.





Le match aura été beau assurément. Il se sera déroulé dans le respect le plus total. Les joueurs se sont comportés en gentlemen.





Un moment délicieux : le face à face Lloris -Harry Kane pour un penalty. Sublime quand on sait que les deux jouent dans la même équipe à Tottenham, capitaines respectifs de leur équipe et qu’ils sont amis dans la vie.





Très forte image d’un Harry Kane applaudissant en fin de match, les yeux embués de larmes.





Bravo aux anglais pour leur fair play :so polite, so british !





Le football est vraiment cruel :on peut avoir eu un jeu irréprochable et perdre tous ses acquis en une minute. Dura lex sed lex ( la loi est dure mais c’est la loi).





Il y a un côté roulette russe, quitte ou double, stressant mais qui fait peut-être aussi le charme de ce jeu.





Il faut du travail, du talent et de l’opiniâtreté, mais rien n’est jamais gagné d’avance au football.





A ce stade de la Coupe du Monde les joueurs sont sous l’empire de la méritocratie : les meilleurs sont récompensés.





Un clin d’œil à nos enfants qui se rêvent en Mbappé , Messi, Neymar ou autre Ronaldo : admirez -les sans négliger vos études. Inspirez-vous surtout de leur persévérance, de leur amour du travail bien fait et de leur esprit d’équipe. Ayez le souci de devenir des hommes meilleurs.





Cette Coupe du Monde est décidément enchanteresse.





Bientôt la finale : Que le meilleur gagne !





C’est le jeu.





Yacine Ba Sall

Directrice Générale de l’Institut BDA